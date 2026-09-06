domenica 06 settembre
Torna il &quot;Giro dell'Occa&quot;: corsa, memoria e festa a Envie per il 10° anniversario di Ivan Mirto
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Eventi | 06 settembre 2026, 09:56

Torna il "Giro dell'Occa": corsa, memoria e festa a Envie per il 10° anniversario di Ivan Mirto

L'uomo è deceduto 10 anni fa durante l'International Trail di Sestriere, nel Torinese, mentre percorreva il sentiero Bordin, giunto al sesto chilometro di gara.

Torna il &quot;Giro dell'Occa&quot;: corsa, memoria e festa a Envie per il 10° anniversario di Ivan Mirto

In occasione della Festa Patronale di Frazione Occa a Envie, l'ASD US Sanfront Atletica, insieme al gruppo "Gli Amiss dle Feste", organizza per domenica 13 settembre 2026 la seconda edizione del Memorial per Ivan, una manifestazione ricreativa non agonistica aperta a tutti che quest'anno coincide con il 10° anniversario della scomparsa di Ivan Mirto.

Il percorso e i dettagli dell'evento L'evento propone un tracciato di 6 km immerso nel verde, ideale sia per chi desidera correre sia per chi preferisce una camminata in montagna.

Non è un evento casuale. E non lo è nemmeno la distanza scelta.

Ivan Mirto è morto dieci anni fa, stroncato da un malore durante l'International Trail di Sestriere, nel Torinese, mentre percorreva il sentiero Bordin ed era proprio al sesto chilometro di gara.

Come partecipare?

Ritrovo: Ore 17:30 in Piazza Santa Maria (Envie, Frazione Occa)

Partenza: Ore 18:00

Quota di iscrizione: 5,00 € (comprensiva di pacco gara)

Servizi inclusi: Ristoro finale, servizio medico e presenza dell'ambulanza. La prova si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Al termine della camminata, i partecipanti e il pubblico potranno fermarsi per un momento conviviale con il fast food allestito per la festa patronale.

Informazioni e iscrizioni Per iscrizioni o maggiori dettagli è possibile contattare gli organizzatori via WhatsApp:

Alex Mirto: +39 347 8255812

Antonello Ferrero: +39 329 3177217

L'evento è approvato da FIDAL Piemonte 

Barbara Simonelli

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