domenica 06 settembre
Il moto club della Polizia ieri in visita al santuario di Sant'Anna di Vinadio
Il moto club della Polizia ieri in visita al santuario di Sant'Anna di Vinadio
Leggi le ultime di: Curiosità
 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 06 settembre 2026, 14:38

Il moto club della Polizia ieri in visita al santuario di Sant'Anna di Vinadio

Sono stati accolti da don Erik Turco

Il moto club della Polizia ieri in visita al santuario di Sant'Anna di Vinadio

Ieri la Delegazione del Moto club della Polizia, rappresentata dal Sov. C. della Polizia di Stato in quiescenza, Carmine Rapuano, ha fatto visita al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

In questa occasione, la delegazione ha avuto il piacere di salutare il padrone di casa, don Erik Turco, che ha accolto tutti i partecipanti con grande allegria e gioia, offrendo a ciascuno un piccolo dono e impartendo la sua benedizione.

Un momento semplice ma ricco di significato, vissuto all'insegna della fraternità, dell'amicizia e della condivisione.

A ricordo della giornata è stata scattata una foto di gruppo, per conservare nel tempo il ricordo di questa speciale visita.

Un sentito ringraziamento a don Erik Turco per la calorosa accoglienza e a tutti i partecipanti per aver condiviso questo bellissimo momento.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium