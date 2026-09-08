Saluzzo: domani in municipio un incontro per parlare della riqualificazione di via Spielberg

Domani mecoledì 9 settembre, alle 18 in municipio in via Macallè, nella sala consiglio l’Amministrazione incontra residenti, associazioni, stakeholder per parlare della riqualificazione partecipata di via Spielberg.

L' appuntamento vuole essere un'occasione per presentare idee, raccogliere osservazioni e confrontarsi sulle scelte che riguarderanno una parte importante della città, al centro dell'intervento di rinnovamento e abbellimento.

Il Comune di Saluzzo ha partecipato al bando regionale “Città rigenerative” candidando la riqualificazione di via Spielberg e di tutta l'area che va dalla rotonda di corso 4 Novembre, a piazza Dante, allo spazio circostante le scuole e, il percorso si inserisce nella visione già illustrata nei mesi scorsi, in occasione della conferenza dedicata al verde pubblico: "il verde non è solo un elemento di arredo, ma una vera e propria opera pubblica, da progettare e curare al pari delle altre infrastrutture della città", sottolinea l'assessora e vicesindaca Francesca Neberti.

In questa prospettiva gli interventi in corso Piemonte, piazza Montebello, piazza XX Settembre, piazza Battaglione Alpini, piazza Buttini, corso Roma e alla Vigna Ariaudo e che ora si concentra, dopo via Savigliano, sull’asse strategico di via Spielberg.

L’obiettivo dell’incontro di mercoledì in Comune è di costruire insieme la riqualificazione, partendo dai bisogni e dalle idee di chi vive in questa parte della città.