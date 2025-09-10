Abbandonano mamma gatta con i piccoli a Vicoforte, soccorsi da "Una zampa per la vita"

Nuovo grave caso di abbandono a Vicoforte dove ieri sera, martedì 9 settembre, i volontari di "Una zampa per la vita odv" sono stati allertati per il soccorso di una gatta e dei suoi cuccioli, abbandonati in una cassetta della frutta.

È il secondo caso, in meno di un mese, che si verifica in paese. Ad agosto era toccato a tre gattine appena nate, abbandonate in un sacchetto di nylon.

"Assurdo. Dove?! A Vicoforte, di nuovo, in una strada di bassissimo passaggio, solo quello delle due famiglie residenti, che conosciamo e che ci hanno subito contattati - spiegano dall'associazione -. Non abbiamo più parole. Solo rabbia, sdegno e tanto sconforto. I volontari si fanno in quattro con le sterilizzazioni sul territorio, percorrono chilometri e chilometri per portare i mici in cerca di casa in famiglie idonee, passano le notti ad allevare quelli piccoli piccoli a biberon, accudiscono quelli in stallo con amore, e poi succedono questi fatti gravissimi".

L'associazione si è attivata immediatamente, anche questa volta, raggiungendo il luogo dell'abbandono alle 19.30 di ieri. "Una Zampa per la Vita” è nata nel 2014 dall’impegno di alcuni volontari del Monregalese. Dal 2019 è diventata Odv e dal 2022 è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Opera principalmente nella zona di Mondovì, Cebano e Cuneese, ma quando possibile riesce a dare supporto anche in altre aree d’Italia. Negli anni ha costruito una rete di famiglie affidatarie, veterinari e cittadini sensibili, ma le richieste di aiuto non cessano mai e le risorse sono sempre più limitate.

"Si tratta di una mamma gatta, domestica, con i suoi bimbi con ancora gli occhi chiusi, smollati praticamente in mezzo al niente come spazzatura - spiegano da "Una zampa per la vita" -. Nessuno ci obbliga ad avere animali, non ci sono leggi che lo impongono. Se non siamo in grado di seguirli ed amarli come si deve, ci sono tanti bei peluches, vero?! La questione è che anche questa volta ci si attiva in fretta e furia per soccorrere queste creature, che non hanno colpe ma subiscono la cattiveria delle persone, quelle che avrebbero dovuto amarli, e dobbiamo fare in fretta, prima che non sia troppo buio, cercando di non spaventare la mamma, super protettiva con i suoi piccoli.

E per fortuna che i nostri volontari sono pochi come numero, ma sempre affiatati e uniti per la causa. Se c'è un'urgenza si affronta insieme, cercando di farlo al meglio delle proprie possibilità. Cosa si può dire ancora? Nulla, le parole le abbiamo finite".