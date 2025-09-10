 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 08:46

Suona la campanella: primo giorno di scuola per 75.000 alunne e alunni in provincia di Cuneo

Un giorno senza dubbio speciale, segnato da un pizzico di emozione, soprattutto per quanti iniziano un nuovo ciclo di studi

Nelle foto l'Istituto Comprensivo di Cuneo Oltrestura, in frazione Madonna dell'Olmo a Cuneo

Primo giorno dell'anno scolastico 2025/26 per poco meno di 75.000 alunne ed alunni degli istituti cuneesi.

La campanella era già suonata lunedì 8 settembre al De Amicis di Cuneo ed all'Umberto I ad Alba e Grinzane mentre questa mattina, mercoledì 10, sono tornati sui banchi tutti gli altri studenti.

Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Provinciale sono 9.170 quelli iscritti alla scuola dell'infanzia (divisi in 469 classi), 23.518 alla Primaria (1.412 classi), 16.168 alla Secondaria di I Grado (117 classi) e 26.047 alla Secondaria di II Grado (1281 classi), per un totale di 74.903 alunni in tutta la Granda.

Un giorno senza dubbio speciale, segnato da un pizzico di emozione, soprattutto per quanti iniziano un nuovo ciclo di studi. 

Numerosi i genitori ed i nonni fuori dalle scuole, pronti ad immortalare il fatidico ingresso dei propri ragazzi e condividere con loro la bellezza del momento.

Primo giorno di scuola all'Istituto Comprensivo di Cuneo Oltrestura

