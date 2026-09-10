Un allenamento di tennis con Corrado Barazzuti per finanziare una borsa di studio in ginecologia oncologica

Uno stage con Corrado Barazzutti, allenatore di tennis e una delle più grandi figure del tennis italiano. E' un'occasione, quella di domenica 27 settembre, promossa da Fondazione Ospedale Cuneo, con Rotaract Cuneo Provincia Granda e Best Point Tennis Cuneo (partner anche Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle) che prevede un allenamento tecnico seguito da preparazione atletica (due step di 1,5 ore ciascuno con un orario da concordare direttamente con i partecipanti).

Una giornata di altissimo livello sportivo.

Il costo dello stage è di 120 euro, si prenota al 392.3522700.

Obiettivo dell'evento ("Prendiamo a pallate i tumori femminili") è quello di raccogliere fondi per finanziare una borsa di studio in ginecologia oncologica.