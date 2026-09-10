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Sport | 10 settembre 2026, 17:11

Un allenamento di tennis con Corrado Barazzuti per finanziare una borsa di studio in ginecologia oncologica

L'iniziativa prevede due incontri di un ora e mezza ciascuno col campione di tennis domenica 27 settembre, al costo di 120 euro

Un allenamento di tennis con Corrado Barazzuti per finanziare una borsa di studio in ginecologia oncologica

Uno stage con Corrado Barazzutti, allenatore di tennis e una delle più grandi figure del tennis italiano. E' un'occasione, quella di domenica 27 settembre, promossa da Fondazione Ospedale Cuneo, con Rotaract Cuneo Provincia Granda e Best Point Tennis Cuneo (partner anche Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle) che prevede un allenamento tecnico seguito da preparazione atletica (due step di 1,5 ore ciascuno con un orario da concordare direttamente con i partecipanti).

Una giornata di altissimo livello sportivo.

Il costo dello stage è di 120 euro, si prenota al 392.3522700. 

Obiettivo dell'evento ("Prendiamo a pallate i tumori femminili") è quello di raccogliere fondi per finanziare una borsa di studio in ginecologia oncologica.

c.s.

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