Anteprima Festa della Noce a Villanova Solaro: più forte della pioggia

Partenza in musica, nonostante l'improvviso acquazzone, per la seconda edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio di Villanova Solaro.

Ieri sera, giovedì 10 settembre, il debutto è stato affidato a 'Ruota Canta', la sfida canora tra le Pro Loco ideata e condotta da Andrea Caponnetto Simone Marchisone e lo staff di Zenzero, che ha richiamato un pubblico numeroso e calorosissimo che non si è lasciato 'impaurire' dal forte acquazzone.

La serata era iniziata all'aperto, in piazza Pairotti, quando la pioggia ha costretto gli organizzatori a intervenire rapidamente.

La Pro Loco di Villanova Solaro, guidata dal presidente Mauro Rosso, insieme allo staff di Zenzero di Andrea Caponnetto, si è data da fare durante il maltempo per allestire il tendone, già precedentemente montato, e consentire il trasferimento dello spettacolo, che era già iniziato in piazza, in uno spazio al coperto.

Un vero lavoro di squadra che ha permesso di non interrompere la serata e di portare avanti l'anteprima della Sagra nonostante le condizioni meteorologiche. Il pubblico ha atteso con pazienza lo spostamento dell'attrezzatura, continuando a seguire uno spettacolo fatto di musica, risate, gag e coinvolgimento.

A salutare l'avvio della manifestazione anche il sindaco Gabriele Giletta, presente alla serata insieme agli organizzatori e ai protagonisti della Sagra.

Il primo cittadino ha sottolineato "L'intenzione della manifestazione è quella di crescere e di far conoscere Villanova Solaro oltre i confini del paese".

A vincere il contest di improvvisazione canora è stata Maria Grazia Alfì 'Megghi', genolese portacolori di Ruffia, che si è aggiudicata l'opera originale in legno realizzata da Paolo Scotta e un buono spa offerto da Agenzia Acca.

Secondo posto per Anna Viotto, da Scarnafigi, mentre al terzo posto si è classificato Mauro Abrate, di Villanova Solaro.

Il Premio Simpatia è andato invece a Davide Ghione, imprevedibile showman di Monasterolo nei panni di Freddie Mercury.

A condurre la serata sono stati Andrea Caponnetto e Simone Marchesani. Sul palco, come special guests, anche Roberto Lucchini e Michelle McNally, che hanno portato una cover e due inediti, contribuendo ad allietare la serata tra le esibizioni in concorso.

La giuria, composta da Martin McNally, Anna Maria Parola e Veriana Barale, mentre Patryk Wywrocki, che ha curato la regia tecnica mentre Enrico Ricci si è occupato delle fotografie.

La serata è stata organizzata, con il patrocinio del Comune, dalla Pro Loco di Villanova Solaro che ha preparato in anteprima per il pubblico anche lo 'Gnus', lo gnocco alla noce nato per la seconda edizione della manifestazione da un'idea del presidente Mauro Rosso, sviluppata insieme allo chef Federico Santanera. La specialità ha riscosso il gradimento dei presenti e tornerà nel menù degustazione del pranzo di domenica.

Dopo le premiazioni, la serata si è conclusa con la voce di Veriana Barale, che ha interpretato 'Eppur sentire (Un senso di te) di Elisa', regalando al pubblico un ultimo momento musicale.

Una serata che, nonostante la pioggia, ha saputo mantenere intatto il clima di festa e di condivisione che caratterizza la manifestazione, grazie anche alla pronta reazione degli organizzatori e alla partecipazione del pubblico.

La Sagra entra ora nel vivo con il programma di venerdì 11 settembre: alle 17 è previsto il convegno dedicato alla frutta a guscio, con i temi dell'agricoltura, della salute e della sostenibilità, mentre alle 19 sarà il momento dell'inaugurazione ufficiale, alla presenza di ospiti e rappresentanti istituzionali.

Tutto il programma della sagra qui.