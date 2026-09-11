L'ASL CN2 riporta la "Salute in Piazza": prossimo appuntamento a Novello lunedì 21 settembre

Visto il grande apprezzamento per l’iniziativa (che ha finora coinvolto centinaia di persone nei ben 26 Comuni di Langhe e Roero che ha interessato), l’ASL CN2 è lieta di annunciare che, dopo la pausa estiva, ripartirà con vigore con “Salute in Piazza”, realizzando altri incontri con gli assistiti direttamente nelle piazze principali dei paesi del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL continuerà ad essere presente con l’Ambulatorio Mobile nei Comuni per incontrare i cittadini, e annuncia ora la prima tappa di questo autunno 2026. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto continua a rivestire per l’Azienda Sanitaria, agli appuntamenti itineranti sarà sempre presente la Direzione Generale.

L’ASL CN2 è pronta ad incontrare la cittadinanza a:

NOVELLO lunedì 21 settembre (ore 9,30 - 12) davanti al plesso scolastico di Via Giordano

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e Assistiti, migliorando la diffusione di informazioni essenziali e corrette per l’accesso ai servizi sanitari, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.

Durante le mattinate sarà anche possibile partecipare all’iniziativa facoltativa e gratuita “Ogni minuto conta!”, che prevede interventi di sensibilizzazione in tema di primo soccorso (importanza della rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE, chiamata tempestiva al 112 in caso di arresto cardiaco), per promuovere una cultura efficace dell’intervento precoce.

L’iniziativa “Salute in Piazza” continuerà ad essere affiancata da una attività di cammino di 50 minuti circa, facoltativa, gratuita e guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, con la collaborazione e il supporto delle associazioni locali e delle amministrazioni comunali. Per chi lo desidera, la camminata potrà essere preceduta e seguita dalla misurazione di alcuni parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia), che permetterà ai partecipanti di avere un riscontro immediato dei benefici apportati dall’attività fisica. La misurazione dei parametri sarà in ogni caso offerta anche a chi non parteciperà alla camminata. Per informazioni sull’attività di cammino: epidemiologia@aslcn2.it o 0173/316621.

Il progetto “Salute in Piazza” si completa con la creazione di una rete di “Sentinelle della Salute”, un approccio innovativo e comunitario per monitorare e migliorare la salute pubblica e soprattutto il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari. Con essa l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nel loro quartiere o comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione sui servizi disponibili. Queste sentinelle fungeranno da collegamento tra l’ASL e la cittadinanza, facilitando così la diffusione di informazioni cruciali e raccogliendo feedback sulle esigenze sanitarie locali.

L’invito è quello di approfittare di queste occasioni di incontro per venire in piazza a conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia.

L’ASL CN2 vi aspetta nei vostri paesi!