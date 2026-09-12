Esercito, il comandante delle truppe alpine alla Taurinense nei reparti di Fossano e Cuneo

Nell’ambito del vasto programma di incontri presso i reparti della Grande Unità, il Generale di Divisione Alberto Vezzoli, neo Comandante delle Truppe Alpine, si è recato in visita al Comando Brigata Alpina “Taurinense”, al 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini a Torino, e al 3° Reggimento Alpini, a Pinerolo e Oulx. Successivamente, ha incontrato i militari in servizio nei reparti della Brigata di stanza a Fossano, Cuneo, Rivoli e Bellinzago Novarese.

La visita ha avuto inizio presso la caserma “Monte Grappa” di Torino, dove il Generale Vezzoli è stato accolto dal Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata David Colussi, unitamente al personale del Comando Brigata e del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini.

Nel corso dell’incontro il Generale Vezzoli ha espresso un sentito ringraziamento per la professionalità e l’abnegazione dimostrate durante l’ultimo periodo, sottolineando il ruolo centrale della “Taurinense” sia in ambito internazionale, sia sul territorio nazionale, nel costante supporto alla collettività: dall’operazione “Strade Sicure”, al contributo fornito per le “Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026”, fino al recente intervento del 9° Reggimento Alpini per domare l’incendio scaturito sul Monte Morrone in Abbruzzo.

Successivamente, a Pinerolo, il Generale Vezzoli è stato accolto dal Comandante del 3° Reggimento Alpini. Dopo aver reso gli onori alla Bandiera di Guerra del Reggimento (di cui è stato Comandante negli anni 2015-2016) decorata di numerose onorificenze al Valor Militare e al Valor Civile, il Generale ha incontrato gli uomini e le donne del “Terzo”, esprimendo apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto in Patria e nell’ambito dell’esercitazione “Cold Response 26” in Finlandia e rievocando con orgoglio la propria esperienza al comando del Reggimento. Il programma è continuato con la visita presso l’area addestrativa di Baudenasca e la caserma “Assietta” di Oulx, sede della 34^ Compagnia “Lupi”.

Nei giorni successivi il Generale Vezzoli si è recato presso le caserme di Fossano, sede del 1° Reggimento Artiglieria e 32° Reggimento Genio Guastatori e di Cuneo, sede del 2° Reggimento Alpini, dove è stato accolto dai Comandanti e rispettivi Sottufficiali di Corpo, unitamente a tutto il personale presente.

La visita del Comandante delle Truppe Alpine si è conclusa con la caserma “Ceccaroni” di Rivoli, sede del Reggimento Logistico “Taurinense”, e alla caserma “Babini” di Bellinzago Novarese, sede del Reggimento Nizza Cavalleria (1°).

Il programma di incontri costituisce un’importante occasione di confronto con il personale e di approfondimento delle attività operative e addestrative della Brigata, che alimenta la coesione e la prontezza dei reparti della “Taurinense” nell’assolvimento dei compiti assegnati, in Patria e all’estero.