Nuova elisuperficie a Piaggia, Briga Alta apre alla collaborazione con il Grifo ligure (Foto)

È stata inaugurata ufficialmente questa mattina, alle 11, la nuova elisuperficie di Briga Alta, realizzata in località Costa, a ridosso delle abitazioni della frazione di Piaggia. Un'opera destinata a rappresentare un importante punto di riferimento per le emergenze sanitarie in un territorio montano caratterizzato da distanze e collegamenti stradali particolarmente complessi. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Briga Alta Federica Lanteri, le autorità civili della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, insieme ai sindaci del comprensorio piemontese.

La nuova struttura consentirà innanzitutto l'intervento dei mezzi del 118 piemontese, ma assume un'importanza ancora maggiore per la sua collocazione strategica in un'area di confine tra Piemonte e Liguria. L'elisuperficie di Piaggia potrà infatti essere utilizzata stabilmente anche dall'elisoccorso ligure Grifo, che opera in regime notturno direttamente dalla base di Albenga. Una collaborazione transregionale che punta a rendere più rapidi ed efficaci i soccorsi, mettendo a disposizione un'infrastruttura fondamentale per le emergenze.

In particolare, la possibilità per il velivolo ligure di atterrare in sicurezza durante le ore notturne a Briga Alta consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di volo e di intervento in caso di codici rossi, incidenti o traumi complessi. Un aspetto particolarmente significativo per le comunità dell'Alta Valle Arroscia e per quelle delle zone montane limitrofe, dove gli spostamenti su strada possono richiedere tempi lunghi a causa della conformazione del territorio. L'elisoccorso permette così di superare almeno in parte i limiti logistici legati alla viabilità di montagna.

La nuova elisuperficie diventa quindi un punto di collegamento tra due sistemi sanitari regionali, con la possibilità di mettere in comune risorse e competenze per garantire una risposta più tempestiva alle situazioni di maggiore gravità. La sinergia con il Grifo ligure rappresenta, in questo senso, un valore aggiunto per l'intero territorio di confine, dove la collaborazione tra amministrazioni e servizi di emergenza assume un ruolo particolarmente importante.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli amministratori locali dei Comuni imperiesi dell'Alta Valle Arroscia, a testimonianza del carattere sovracomunale e transregionale dell'infrastruttura. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni piemontesi e liguri ha sottolineato proprio la necessità di rafforzare i collegamenti tra territori che, pur appartenendo a regioni diverse, condividono quotidianamente esigenze e problematiche legate alla montagna, alla mobilità e all'accesso ai servizi.

A benedire la nuova struttura è stato il diacono Alex Dellerba, che ha accompagnato l'inaugurazione ufficiale dell'elisuperficie. Un momento simbolico che ha preceduto l'avvio di una struttura destinata a svolgere un ruolo concreto nelle attività di soccorso. Per Piaggia e per le località dell'area, la nuova pista rappresenta infatti non soltanto una nuova infrastruttura, ma anche una maggiore garanzia in caso di emergenze che richiedano l'intervento dell'elisoccorso.

L'apertura dell'elisuperficie di Briga Alta rafforza dunque la rete dell'emergenza in una delle aree montane più periferiche del territorio, creando una connessione operativa diretta con la Liguria e con la base del Grifo di Albenga. Un intervento che, soprattutto nelle ore notturne, potrà fare la differenza nella gestione dei casi più urgenti, riducendo i tempi necessari per raggiungere i pazienti e rendendo più efficace il collegamento tra le comunità dell'alta valle e i servizi sanitari.

(Foto Cristian Flammia)