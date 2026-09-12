Cronaca, politica e sport: da lunedì tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione

Da lunedì 14 settembre tornano gli appuntamenti con la prima informazione del mattino a cura della Testata giornalistica Regionale, dalle 7 con Buongiorno Italia e alle 7:30 con Buongiorno Regione. In diretta su Rai3 la cronaca, l'ambiente, la cultura, la politica, lo sport, l'innovazione. Ma anche le persone e le realtà capaci di rappresentare un Paese e una regione in continua evoluzione.

Attualità e rubriche

Con Buongiorno Regione, il racconto del territorio anche attraverso il focus che da lunedì a venerdì con inchieste, ospiti in studio e approfondimenti esplorerà l'attualità integrandola alle ultime notizie del giorno.

Tornano anche le rubriche quotidiane. L'approfondiemnto con il meteorologo di Rai meteo Andrea Vuolo, la rassegna stampa commentata assieme a un collega o un direttore di un dorso locale, le segnalazioni dei telespettatori con "dal vostro Inviato". Le buone notizie, attraverso uno spazio dedicato a idee e iniziative che provano a migliorare la nostra regione. Un tuffo nel tesoro dell'archivio storico di rai teche, gli appuntamenti del fine settimana e quelli con le rubriche della TGR.

Ambiente e clima

Si parte con un approfondimento su ambiente e clima. Mai come questa estate al centro anche della cronaca quotidiana, tra eventi estremi e devastanti incendi.

Appuntamento a lunedì 14 settembre, dalle 7 con Buongiorno Italia e a seguire alle 7:30 con Buongiorno Regione su Rai3