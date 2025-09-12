Ferrero investe in Basilicata: "In sei anni 200 milioni nello stabilimento di Balvano per i Nutella Biscuits e i Kinderini"

Un gruppo di ragazzi e ragazze del Punto Luce Save the Children di Potenza ha visitato lo stabilimento di Balvano

Negli ultimi sei anni lo stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) ha vissuto una trasformazione radicale. La conferma arriva dal direttore Marco Soldi, che ha ricordato come l’azienda abbia investito circa 200 milioni di euro per rendere il sito più moderno, sicuro ed ergonomico. Un impegno che si è tradotto anche nell’installazione di due linee produttive esclusive: Nutella Biscuits e Kinderini, realizzate soltanto a Balvano e oggi destinate ai mercati di tutto il mondo.

"Nutella Biscuits lavora già a pieno regime, sette giorni su sette, ed è esportato ovunque. Anche Kinderini sta crescendo e presto arriverà a full capacity. Questo dà la misura di quanto Balvano sia centrale per Ferrero", ha sottolineato Soldi (nella foto sotto).

Accanto al valore industriale, il direttore ha rimarcato la dimensione sociale che accompagna da sempre l’attività dell’azienda: "Ferrero non è solo tecnologia e innovazione, ma anche persone e responsabilità verso le nuove generazioni. La collaborazione con Save the Children si inserisce in questa tradizione: non è una novità, ma parte del nostro modo di lavorare, in Italia come all’estero. Io stesso ho seguito in India un’esperienza simile, con l’‘Impresa Sociali Ferrero’".

L’occasione della visita dei ragazzi e delle ragazze del Punto Luce Save the Children di Potenza, alla presenza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi (nella foto sotto), ha offerto l’opportunità di mostrare da vicino non solo il “saper fare” Ferrero, ma anche il legame con il territorio.

"Un’azienda è vera quando restituisce al territorio i valori che esso richiede. La fabbrica di Balvano è uno dei fiori all’occhiello della Basilicata ed è motivo di orgoglio per tutti noi", ha dichiarato Bardi, ricordando come la collaborazione tra imprese, istituzioni e terzo settore rappresenti uno strumento concreto per contrastare la povertà educativa.