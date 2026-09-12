Serralunga d'Alba, Michelangelo Mammoliti è ambasciatore della Cucina Italiana Patrimonio dell'Unesco

Giovedì 10 settembre lo chef Michelangelo Mammoliti del ristorante 3 Stelle Michelin di Serralunga d'Alba La Rei Natura è stato nominato Ambasciatore della Cucina Italiana Patrimonio dell'Unesco, dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Francesco Lollobrigida. L'incoronazione è avvenuta durante la conferenza stampa di Bra's: il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, di cui Mammoliti è ambassador, che animerà la città da giovedì 17 a domenica 20 settembre.

L'ambito titolo, che sottolinea il grande lavoro di ricerca e valorizzazione della cultura gastronomica da parte di Mammoliti, è stato assegnato in precedenza a diversi cuochi ed esperti del panorama gastronomico italiano e internazionale, quali il pizzaiolo Gino Sorbillo e lo chef Pietro Zito.

"La nostra cucina non è soltanto una sequenza di ricette, ma un patrimonio culturale vivo che racconta chi siamo e il nostro legame viscerale con la natura. Ricevere questo riconoscimento dal Ministro Lollobrigida è un onore immenso che va ben oltre la mia figura professionale. Rappresentare la Cucina Italiana Patrimonio UNESCO significa farsi custodi di un'identità straordinaria, fatta di biodiversità, territori e saperi artigianali. Essere nominato proprio nel contesto di Bra's, un evento che celebra le eccellenze autentiche della nostra terra, rende questo momento ancora più speciale e mi spinge a continuare a valorizzare le nostre radici con profondo rispetto e visione per il futuro" commenta lo chef Mammoliti.