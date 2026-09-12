Valdieri investe sulle famiglie: scuola e trasporti fino all'85% a carico del Comune

In vista dell'inizio dell'Anno Scolastico 2026/2027, l'Amministrazione Comunale di Valdieri rinnova e rafforza il proprio impegno a favore delle famiglie e dell'istruzione dei più giovani. Grazie a una gestione attenta, virtuosa e puntuale delle risorse comunali e dei fondi ministeriali, il Comune garantisce una ricca offerta di servizi parascolastici, assistenziali e di supporto alle attività dei plessi scolastici di Andonno (scuola dell'infanzia) e Valdieri (classi 4ª e 5ª primaria e scuola secondaria di primo grado).

L'obiettivo chiaro dell'Amministrazione è quello di sostenere concretamente la genitorialità, mantenendo al minimo la quota a carico delle famiglie e garantendo la copertura della quota maggioritaria dei costi effettivi di gestione.

Un piano di risorse per l'anno scolastico 2026/2027

Per l'imminente anno scolastico, il Comune ha strutturato una rete capillare di interventi economici volti ad azzerare il più possibile l'impatto dei costi di gestione sulla vita quotidiana dei residenti. Particolare attenzione è stata riservata ai servizi parascolastici e alla didattica integrativa, per i quali sono previste risorse per oltre 23.000 euro, con l'obiettivo di garantire la gratuità alle famiglie.

Nello specifico, quasi 16.000 euro vengono destinati all'assistenza dei minori durante la mensa, il pre-ingresso e il trasporto scolastico, garantendo un'accoglienza anticipata e una sorveglianza continua.

A questo si affianca, come ogni anno, un investimento di circa 6.000 euro per il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese nei plessi dell'infanzia e delle ultime due classi della primaria, con lo stanziamento per l'anno scolastico 2026/2027 che sarà formalizzato a breve. A ciò si aggiunge lo stanziamento annuale che permette di coprire la partecipazione dei residenti al servizio di doposcuola organizzato in collaborazione con il vicino Comune di Entracque, rendendo il servizio gratuito per le famiglie.

La tutela dell'inclusione rappresenta un altro pilastro centrale dell'azione comunale: attraverso un impegno di circa 23.000 euro per l'assistenza specialistica alle autonomie, l'ente assicura una presenza professionale costante e qualificata a fianco degli alunni che necessitano di maggiore supporto.

Sul fronte della mobilità, il costo complessivo per la gestione del trasporto scolastico ammonta a circa 16.000,00 euro, somma che copre le uscite per carburante, assicurazioni, costi di manutenzione contenuti grazie alla recente disponibilità del nuovo mezzo e personale. In questo ambito il contributo dell'Amministrazione si rivela determinante: le rette versate dai genitori, che possono variare per un massimo di €135 annuali, coprono circa il 15% del costo reale, mentre la restante quota dell'85% viene garantita attraverso le risorse disponibili per il servizio, traducendosi in un supporto netto di circa 13.600 euro.

Analogamente, per quanto riguarda la refezione scolastica, a fronte di una spesa stimata di circa 23.000 euro, le entrate presunte derivanti dalle tariffe coprono circa il 50% del servizio. L'Ente locale integra la quota mancante, facendosi carico di un esborso netto di circa 11.500 euro. Questa scelta permette di mantenere calmierate le tariffe dei singoli pasti: a fronte di un costo effettivo per il Comune pari a 6,77 euro (IVA compresa) a pasto, le famiglie sostengono una spesa contenuta di soli 2,75 euro per i bambini della Scuola dell'Infanzia di Andonno e di 3,90 euro per gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Valdieri.

Il commento dell'Amministrazione

"Garantire servizi scolastici efficienti, inclusivi e accessibili a tutti non è un semplice adempimento, ma una scelta politica ben precisa a tutela delle famiglie della nostra comunità" — dichiara il Vicesindaco Sharon Giraudo - "Leggendo i numeri emerge chiaramente come il Comune intervenga in maniera decisiva, coprendo la gran parte dei costi effettivi di mensa e trasporti, oltre a finanziare progetti didattici come l'inglese e il doposcuola. Utilizzare al meglio i fondi comunali e le risorse ministeriali significa dare risposte concrete ai bisogni quotidiani dei cittadini, valorizzando i plessi di Andonno e Valdieri e offrendo ai nostri ragazzi un ambiente di crescita sicuro e stimolante."