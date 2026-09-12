Nasce “Cuneo Basket Youth Academy Project”, il progetto cestistico per seguire i giovani con presenza attiva delle famiglie

Sta nascendo qualcosa di nuovo a Cuneo … Si chiama CUNEO BASKET Youth Academy Project, ed è un progetto sportivo giovanile nato per permettere ai ragazzi e le ragazze di 12-14 anni di continuare a giocare a pallacanestro, crescere e stare insieme attraverso sport, educazione, relazioni e comunità, dando continuità al percorso di crescita personale e cestistico iniziato nel MiniBasket, con una presenza attiva delle famiglie.

“A fine estate 2026 un gruppo di genitori di ragazzi 2013 e 2014 si è riunito ed ha condiviso il desiderio di creare un percorso giovanile profondamente legato ai valori di crescita vissuti in fase ludico motoria, ovviamente proponendo una evoluzione agonistica idonea alla fase di crescita dei ragazzi e delle ragazze. Da qui l’idea di un PROGETTO TRANSITORIO E SPERIMENTALE da testare con il supporto dell’esperienza di ASD PROMOSPORT”.

“La nostra è una Community in cammino dove le famiglie sono parte attiva del progetto: un gruppo di genitori, promotore del progetto, si è proposto come Gruppo di Coordinamento e collabora attivamente con lo staff nell’organizzazione, nella ricerca di sostenitori e sponsor, nella ideazione e creazione degli eventi e nella costruzione della Community.

È un nuovo modello di partecipazione concreta ed attiva che unisce atleti/e, tecnici, famiglie ed imprese del territorio attorno a responsabilità e valori condivisi per i giovani, la loro crescita ed il loro futuro.”

Ma CUNEO BASKET desidera ampliare il coinvolgimento al maggior numero di collaboratori/sostenitori, un nuovo modello di partecipazione concreta che unisca atleti, tecnici, famiglie e imprese del territorio attorno a responsabilità e valori condivisi per i giovani, la loro crescita ed il loro futuro. Ciascuno può contribuire a suo modo all’inerzia positiva del progetto: idee, tempo, risorse, coinvolgimento, partecipazione. Quattro sono i cardini su cui si fonda il progetto:

CONTINUITÀ: un ponte tra MiniBasket e basket giovanile, senza disperdere relazioni, competenze e appartenenza.

COMMUNITY: ragazzi, famiglie, allenatori, sostenitori e aziende costruiscono insieme il progetto

TERRITORIO: un'identità che porta Cuneo nel nome e vuole generare valore sociale e sportivo locale

CRESCITA: agonismo, educazione, autonomia e responsabilità: la prestazione dentro un percorso più ampio

Nuovo logo per il progetto CUNEO BASKET, che unisce le montagne cuneesi, la passione per la pallacanestro, il nome della nostra amata città. I colori sociali sono il bianco ed il rosso (con tonalità mattone), tipici di Cuneo.

Nella nuova stagione, il neonato progetto cuneese sarà impegnato su quattro fronti: Under 13 silver maschile (2 squadre di annata 2014 e 2015), Under 13 femminile (annate 2014 e 2015), under 13 gold maschile (annata 2014), Under 14 gold maschile (annate 2013 e 2014).

“La nuova Academy” – aggiungono i promotori – “rappresenta una garanzia di continuità del capitolo ludico-motorio iniziato nel minibasket. Una start up progettuale con il transitorio supporto tecnico e la competenza dei tecnici della Asd Promosport, realtà con oltre vent’anni di esperienza organizzativa nella pallacanestro, nel minibasket, nel multisport, nello sport amatoriale per bambini/e, giovani ed adulti, nei progetti scuola sportivi ed educativi e nelle attività inclusive.

La pre-season è iniziata a fine agosto, con ottima risposta di partecipanti, che si alleneranno nei campi outdoor del Parco Parri e del Nuovo Nuvo e nelle Palestre e Palazzetti dei Comuni di Cuneo, Boves, Caraglio e Dronero.

Martedì 8 settembre alle 20.45 c’è stata la presentazione ufficiale del Progetto, davanti a più di 60 famiglie molto interessate e coinvolte, che sono state coinvolte nei prossimi passi. Riportiamo gli ultimi passaggi della presentazione, che riassumono la filosofia del progetto giovanile:

“IMMAGINIAMO un nuovo modello di associazione

in cui la PARTECIPAZIONE e la CONDIVISIONE TRA LE FAMIGLIE siano il motore mobile delle attività

in cui ogni GRUPPO SQUADRA possa essere rappresentato per le PROPRIE SPECIFICHE NECESSITA’,

in cui i LUOGHI SPORTIVI siano LUOGHI AGGREGATIVI ed EDUCATIVI, anche dopo allenamento,

In cui CRESCERE significhi vivere esperienze speciali attraverso lo SPORT.

UN GRUPPO DI PERSONE CHE CONDIVIDE UN OBIETTIVO COMUNE PUO’ RAGGIUNGERE L’IMPOSSIBILE

CUNEO BASKET ci vuole provare: una COMMUNITY di famiglie che desidera camminare insieme ai propri ragazzi e le ragazze nei valori sportivi, mettendosi in gioco, scendendo in campo, INSIEME.

INSIEME È POSSIBILE: PROVIAMOCI".