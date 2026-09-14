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Peste Suina Africana: nuova positività tra i cinghiali a Saliceto, nel Cuneese
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Agricoltura | 14 settembre 2026, 16:29

Peste Suina Africana: nuova positività tra i cinghiali a Saliceto, nel Cuneese

L'ultimo aggiornamento porta il conteggio regionale a 833 casi. Restano stabili i dati in Liguria e il numero dei focolai negli allevamenti

La mappa dei contagi

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Nuovo aggiornamento sul monitoraggio dell'epidemia di Peste suina africana (Psa) tra Piemonte e Liguria.

I dati aggiornati a domenica 13 settembre 2026 attestano il totale complessivo dei casi riscontrati sui cinghiali a quota 2.215, con un incremento che interessa unicamente il territorio piemontese, mentre rimangono fermi a 10 i focolai censiti negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte le positività salgono a 833 grazie a un nuovo caso rilevato in provincia di Cuneo, precisamente nel Comune di Saliceto, che sale a 8 casi.

Nella Granda il quadro generale dei contagi tra i selvatici comprende anche le rilevazioni effettuate nei Comuni di Arguello (4), Cerretto Langhe (1), Cravanzana (2) e Pezzolo Valle Uzzone (2).

In Liguria la situazione rimane invariata, senza nuove positività registrate nell'ultimo periodo di controllo: il conteggio totale regionale resta dunque fermo a 1.382 casi.

Nessuna variazione si registra neppure sul fronte della mappa geografica della diffusione, con il numero dei Comuni coinvolti da almeno un episodio infettivo che si mantiene stabile a quota 206.

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