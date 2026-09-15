“Upgrade”, quindici giovani di Bra scoprono il volontariato: consegnati gli attestati dello stage estivo

Lo scorso 10 settembre 2026 si è tenuto il momento conclusivo del progetto "Upgrade", iniziativa nata dalla sinergia tra CSV Cuneo, Comune di Bra (Informagiovani) e Ascom Form, in convenzione con il Forum Interregionale del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta che mirava ad avvicinare i giovani braidesi al mondo del volontariato.

E sono stati tanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno deciso di trascorrere l'estate dedicando parte del proprio tempo agli altri, operando presso le tante associazioni di volontariato attive in città.

Quindici i ragazzi e le ragazze partecipanti, che nel periodo tra giugno a settembre hanno dedicato almeno tre settimane a sostegno delle persone vulnerabili e animali in difficoltà, operando presso le associazioni "Diabetici di Bra", "Piedi per Terra", Quartiere Madonna dei Fiori, LIDA – Lega Italiana Diritti dell'Animale Associazione, la Cordata ODV e il Servizio Civico del Volontariato Bra. Tutti – gli studenti e le loro famiglie, oltre che i volontari delle diverse associazioni e gli organizzatori del progetto – si sono ora trovati per fare il punto sull'iniziativa e per distribuire gli attestati di partecipazione agli stage estivi.

"Un momento di gioia e di grande soddisfazione per tutti", commentano il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna, che rimarcano come "attraverso questa iniziativa, oltre a far sperimentare ai giovani partecipanti come operano le associazioni di volontariato sul territorio, si favorisce un ricambio generazionale al loro interno".

Upgrade rientrava nell'ambito del progetto "Allena(menti)" - finanziato dal bando "Piemonte per i Giovani" della Regione Piemonte, Direzione Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani.