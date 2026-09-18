Étape Mondovì by Tour de France: le Faq per gli utenti e la popolazione

In occasione dell’”Étape Mondovì by Tour de France” prevista per domenica 20 settembre 2 promossa dalla Società Sportiva Dilettantistica E. P. T. di Cuneo, il Comune di Mondovì ha predisposto alcune FAQ utili alla popolazione e agli utenti della competizione ciclistica.

Abito a Breo: dove posso lasciare l’auto sabato sera senza incorrere in una infrazione?

Saranno sempre agibili gli stalli in piazza Carlo Ferrero, piazza Ellero (nella parte tra le due tettoie e Ponte Ripe), via Manessero, via Sant’Arnolfo, piazzetta Levi, Area Besio, Quartiere. In alcuni casi l’uscita dai parcheggi sarà comunque vincolata al termine della competizione ciclistica.

Sono iscritto all’Étape Mondovì: dove posso lasciare la mia auto?

I parcheggi consigliati più prossimi alla zona di partenza sono piazza Carlo Ferrero e piazzale Giardini.

Prendo parte all’Étape Mondovì e verrò in camper con la mia famiglia. Dove posso lasciarlo?

È prevista un’apposita area di sosta camper e roulotte in via degli Artigiani e nel piazzale adiacente a viale Rimembranza.

Ho prenotato per pranzo in un locale di Piazza. Posso raggiungerla in auto?

Sì, sarà sempre possibile raggiungere Piazza in auto a qualsiasi ora percorrendo la strada comunale Carassone-Piazza con parcheggi consigliati in via Ospedale ovvero presso il Multipiano Belvedere. Dopo le 15.30, invece, tutte le strade di accesso al quartiere torneranno liberamente transitabili.

La Funicolare sarà regolarmente aperta? Dove mi conviene parcheggiare?

Sì, la Funicolare sarà attiva con corse ordinarie ogni 10 minuti dalle ore 9.00 alle ore 20.00. I parcheggi consigliati a Breo sono piazza Carlo Ferrero e piazza Ellero (nella parte tra le due tettoie e Ponte Ripe; la rimanente parte sarà accessibile a partire dalle 11.30 circa).

Abito al Borgato: fino a che ora riuscirò a muovermi con l’auto?

Per gli abitanti del rione sarà possibile muoversi liberamente con l’auto fino alle ore 11.30. Dalle 11.30 alle 15.30, invece, sarà istituita la sospensione temporanea della circolazione in via Vecchia di Frabosa, via dell’Annunziata, piazza Borgato, via Molino di Borgato, via Oderda, via Curazza, piazzale di via Curazza (Itis).

Abito a Pascomonti: a quali limitazioni sarò soggetto?

Dalle ore 9.00 e fino al termine della competizione ciclistica (previsto entro le 11.30), sarà chiuso l’accesso a via Otteria, Strada Provinciale n. 36 e Strada Provinciale n. 313 da via Ressia, via Tetti Ellero, Strada dei Sent, Strada dei Ghiglia, Strada di Pascomonti, Strada dei Zanoni e il tratto di strada in accesso a Località Pascomonti (chiesa parrocchiale).