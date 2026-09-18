Inaugurata la nuova palestra dell'Alberghiero "Paire" di Barge [FOTO]

Una nuova struttura sportiva moderna, sostenibile e destinata a diventare un punto di riferimento per studenti e territorio. È stata inaugurata nella mattinata di oggi la nuova palestra dell'Istituto Professionale Alberghiero "G. Paire" di Barge, realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 dedicato al potenziamento delle infrastrutture scolastiche e sportive.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili, scolastiche e religiose del territorio ed è stata coordinata dal vicepresidente e responsabile della sede di Barge dell'istituto, Andrea Unia. Sul palco si sono alternati gli interventi del sindaco di Barge, Ivo Beccaria, accompagnato da assessori e consiglieri comunali, della dirigente scolastica Donatella Garello, del provveditore agli studi di Cuneo Umberto Pelassa, del consigliere provinciale con delega alla scuola Roberto Baldi, che ha voluto accanto a sé il suo predecessore Davide Sannazzaro, e del dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio della Provincia, Fabrizio Freni.

Sono inoltre intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo. A concludere il momento istituzionale è stato il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che ha impartito la benedizione alla nuova struttura.

Nel suo intervento, il presidente Robaldo ha ripercorso il lungo iter amministrativo e progettuale che ha portato alla realizzazione dell'opera, ringraziando il Comune di Barge, l'istituto scolastico e tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione dimostrata durante le diverse fasi del progetto. Ha inoltre ricordato agli studenti il valore di una struttura pubblica come questa, invitandoli a custodirla con attenzione affinché possa essere tramandata nelle migliori condizioni possibili alle future generazioni.

La nuova palestra rappresenta un importante investimento per il territorio. Progettata dall'architetto Fulvio Bachiorrini e realizzata dall'impresa Fratelli Bottano, la struttura si sviluppa su una superficie di 1.313 metri quadrati per un volume complessivo di 9.298 metri cubi. L'opera ha richiesto un investimento complessivo di 2.887.500 euro, di cui oltre 2,3 milioni destinati ai lavori. Il cantiere è stato avviato il 28 dicembre 2023 ed è stato ultimato il 26 marzo 2026.

L'edificio è stato realizzato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Si tratta infatti di una struttura nZEB, a energia quasi zero, conforme ai criteri ambientali minimi e ai principi DNSH. Tra le principali dotazioni figurano l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento locale, un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, un sistema fotovoltaico da circa 60 kW, illuminazione a LED, pavimentazione in parquet sportivo e connessione in fibra ottica. La palestra è inoltre antisismica, rispetta le più recenti normative antincendio ed è completamente accessibile alle persone con disabilità grazie alla presenza di un ascensore.

Pensata non solo per l'attività scolastica ma anche come luogo di aggregazione sociale e sportiva, la nuova struttura si candida a diventare un punto di riferimento per l'intera comunità bargese.

Al termine della cerimonia si è svolto il tradizionale taglio del nastro affidato al presidente della Provincia Luca Robaldo, cui ha fatto seguito il taglio di una torta di frutta condiviso con il vescovo Cristiano Bodo e la dirigente scolastica Donatella Garello, dando così avvio al momento conviviale che ha concluso l'inaugurazione.