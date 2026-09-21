Il Piemonte ama il cinema ma perde le sale, chiusi 22 schermi in un anno

Archiviati i riflettori dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia, il bilancio sulla reale passione per il grande schermo restituisce l'immagine di un Piemonte in chiaroscuro. Secondo il Cinema Lover Index 2026 elaborato da Casinos.com su dati del Rapporto SIAE e Google Trends, la regione si piazza all’undicesimo posto in Italia con un punteggio di 57,5 su 100. I piemontesi amano e cercano il cinema, riempiono le sale più della media nazionale, ma devono fare i conti con un'infrastruttura che scricchiola: nel solo 2025 il territorio ha perso 22 schermi, il taglio più pesante registrato in tutto il Paese.

Oltre 5,1 milioni di biglietti

I dati evidenziano un pubblico organizzato e partecipe. Nel 2025 in Piemonte sono stati staccati oltre 5,1 milioni di biglietti, pari a 121,9 ingressi ogni 100 abitanti, per un totale di 190.362 proiezioni e un incasso al botteghino di 37,8 milioni di euro. Se la media italiana dell'affluenza si attesta su 26 spettatori per proiezione, nelle sale piemontesi la risposta è decisamente più alta, con una media di 27,2 presenze ad ogni spettacolo. A favorire la partecipazione contribuisce anche un costo del biglietto medio pari a 7,29 euro, più contenuto rispetto alla media nazionale di 7,52 euro e ben distante dai picchi registrati in Lombardia o in Toscana.

L'analisi dei comportamenti di ricerca mostra il profilo di uno spettatore estremamente pragmatico. Il Piemonte figura infatti al sesto posto in Italia per le ricerche della parola chiave legate alla programmazione cinematografica ed è ampiamente sopra la media nazionale per la lettura delle recensioni, mentre registra un valore più timido sulle ricerche generiche dedicate ai consigli sui film da guardare. Un'evidenza che delinea una platea consapevole, dove l'utente sceglie prima il titolo, legge le critiche e controlla in modo mirato gli orari delle proiezioni per staccare il biglietto.

Da Cabiria ad oggi

Questa risposta di pubblico affonda le sue radici nella storia stessa del territorio. Il Piemonte è il luogo dove il cinema italiano è nato: Torino è stata la prima capitale dell'industria cinematografica nazionale - teatro del kolossal Cabiria nel 1914 - e vanta oggi un ecosistema unico che va dal Museo Nazionale del Cinema nella Mole Antonelliana al Torino Film Festival, fino all'attività della Film Commission Torino Piemonte. Un'abitudine culturale che non si limita alla metropoli, ma che si ramifica nelle sale cittadine e di provincia da Cuneo ad Alessandria, da Novara fino a Biella.

Nonostante la risposta del pubblico, il dato della chiusura degli schermi resta la vera nota dolente per la regione. ll dato piemontese che colpisce maggiormente non è la posizione in classifica, ma la sua profonda contraddizione. La regione registra infatti sale più piene della media nazionale e, allo stesso tempo, la perdita di schermi più pesante d'Italia. Quando un cinema chiude in un territorio dove la gente continua ad andare in sala, il problema non è la mancanza di pubblico, ma la tenuta economica delle strutture. Il Piemonte ha una cultura cinematografica secolare e la vera sfida sarà garantire la sopravvivenza dei presidi culturali e delle sale di provincia, non solo sotto la Mole.