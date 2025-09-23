A Cavallermaggiore i funerali di Annamaria Bessone, la cercatrice di funghi morta dopo una caduta nel Vallone di San Bernolfo a Vinadio

Si terranno giovedì 25 settembre, alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria della Pieve a Cavallermaggiore i funerali di Annamaria Bessone, la 60enne vittima di un infortunio occorsole nel pomeriggio di sabato 20, mentre cercava funghi nel Vallone di San Bernolfo, a Vinadio.

Dispersa dopo essere caduta in un canalone, la donna era stata individuata intorno alle 21 in una fitta zona boschiva da una squadra di Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino impegnati nelle sue ricerche insieme al reparto Sagf della Guardia di Finanza dopo che, intorno alle 18, era scattato l’allarme da parte dei familiari.

Fatale, per lei, un arresto cardiaco accusato dopo il ritrovamento, mentre era in attesa del recupero per il trasferimento in ospedale.

Per tanti anni dipendente della Campiello, Annamaria Bessone era in pensione da pochissimo ed era appena diventata nonna.

Simpatica e benvoluta, era una grande appassionata di montagna. Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro ha voluto esprimere il cordoglio suo e dell'amministrazione alla famiglia e ai parenti della donna.

Ad accompagnarla ora nel suo ultimo viaggio (alle 9 la partenza dalle camere mortuarie del cimitero di Cuneo), insieme a parenti e amici, saranno la figlia Jessica con Fabio e il nipotino Jacopo.

Dopo le esequie la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra. Le sue ceneri riposeranno poi nel cimitero della frazione fossanese di Loreto, di cui la donna era originaria ( leggi qui ).

Mercoledì sera, per ricordare insieme Annamaria Bessone verrà recitato un rosario di preghiera, nella stessa parrocchiale alle ore 20.30.

Messa di settima sabato 27 settembre alle ore 18. Trigesima: sabato 25 ottobre alla stessa ora.

La morte di Annamaria Bessone ha portato a un totale di cinque i cercatori di funghi deceduti in Piemonte nel 2025.

Trentuno gli interventi di ricerca che hanno impegnato i tecnici del Soccorso Alpino nel solo mese di settembre con un’impennata negli ultimi giorni, con 8 interventi e ben 3 decessi.