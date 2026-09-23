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Eventi | 23 settembre 2026, 16:56

“Antico… Moderno”, a Sommariva Perno un concerto per viola e pianoforte con Indemini e Saganowsky

sabato 26 settembre appuntamento alle 21 in piazza Marconi 9, nell’ambito della rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2026”. Ingresso libero fino a esaurimento posti

“Antico… Moderno”, a Sommariva Perno un concerto per viola e pianoforte con Indemini e Saganowsky

Sabato 26 settembre, alle ore 21:00, nella chiesa di San Bernardino (Piazza Marconi, 9) i musicisti Giacomo Indemini e Tommaso Saganowsky eseguiranno il concerto ANTICO… MODERNO per viola e pianoforte con brani dei grandi della musica classica.

L’evento rientra nella rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2026”, organizzata dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Pro Loco e il Comune e con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per info: www.centroculturalesanbernardino.it; info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347 (Andrea).



 

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