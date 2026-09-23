Fiera del Marrone, Radio Piemonte Sound lancia il “Karaoke Cuneo Contest”: aperte le iscrizioni

In occasione della 27ª Edizione della Fiera Nazionale del Marrone, Radio Piemonte Sound, da sempre in diretta dalla manifestazione, lancia il “Karaoke Cuneo Contest”, un’iniziativa canora aperta a tutti gli appassionati.
L'evento vedrà una prima fase di preselezione in diretta radiofonica, durante la quale i partecipanti avranno l'opportunità di farsi ascoltare sulle frequenze di Radio Piemonte Sound e Amica Radio Piemonte sound 2, ascoltabili non solo in provincia ma anche in tutto il Piemonte.
I migliori talenti selezionati avranno l’opportunità di proporre la propria canzone sul palco di Piazza Galimberti la sera di venerdì 16 ottobre nell’ambito della Fiera del Marrone.
Per info e iscrizioni contattare il numero: +39 333 820 9023.
Per rimanere aggiornati consultare le pagine Social di Radio Piemonte Sound. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Lunadoppia real.