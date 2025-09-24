Trattore prende fuoco alla Colletta di Rossana: illeso il conducente

Questa mattina, mercoledì 24 settembre, intorno alle 10.40, nella zona della Colletta di Rossana, località montana nel comune di Busca, un trattore ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva una strada secondaria, probabilmente a causa di un guasto al vano motore.

Il conducente, accortosi immediatamente del fumo e delle fiamme, ha avuto la prontezza di accostare il mezzo e allertare i soccorsi, rimanendo illeso, così non si è reso necessario l’intervento del 118.

Le fiamme si sono propagate rapidamente al resto del veicolo, prima che i Vigili del Fuoco potessero domare l’incendio. Secondo una prima ipotesi, l’origine del rogo potrebbe essere legata all’età del mezzo agricolo.

L’intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante, scongiurando ulteriori conseguenze nell'area boschiva.