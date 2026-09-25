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Agricoltura | 25 settembre 2026, 11:55

Festa del Pane 2026: a Savigliano Coldiretti porta i sapori del territorio e la cucina antispreco

Mercato di Campagna Amica con le eccellenze agricole e showcooking dello chef Marco Ghione dedicato agli usi e riusi del pane

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Dare nuova vita al pane, trasformando ciò che rischia di essere sprecato in nuove ricette ricche di gusto. Alla Festa del Pane 2026 di Savigliano, in programma il 3 e 4 ottobre, Coldiretti Cuneo e Campagna Amica portano al centro il tema del riuso in cucina, con uno showcooking dedicato a uno degli alimenti più semplici e presenti sulle nostre tavole.

Sabato alle ore 10, in piazza del Popolo, si terrà "Il pane in cucina, usi e riusi", uno showcooking durante il quale lo chef Marco Ghione mostrerà, attraverso tre ricette, come il pane possa essere recuperato e reinterpretato con creatività, evitando sprechi e valorizzando al tempo stesso la qualità delle materie prime.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per raccontare la varietà che sta alla base del pane stesso. Non esiste una sola farina e non esiste un solo pane, cereali, varietà, lavorazioni e tradizioni differenti danno origine a prodotti diversi per caratteristiche, profumi e sapori. Conoscerne la ricchezza e imparare a non sprecarli sono due modi complementari per riconoscere il valore del cibo e del lavoro necessario a produrlo. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente a questo link: https://forms.gle/Ka3JLwP2AKn9ReUdA

Ad accompagnare l'iniziativa ci sarà il mercato di Campagna Amica, con un ricco paniere di prodotti: salumi, miele e nocciole, vino, formaggi, aglio e ortofrutta, farine e derivati, castagne e trasformati e Parmigiano.

"La Festa del Pane si conferma un'occasione preziosa per portare in piazza il volto dei nostri imprenditori agricoli, a partire da quelli che producono grano, alle prese con difficoltà di mercato e con la concorrenza di produzioni importate da Paesi extra UE, dove sono ammesse pratiche vietate da anni in Europa, come l'utilizzo del glifosate in pre-raccolta. Essere anche quest'anno alla Festa del Pane significa ribadire un impegno che per Coldiretti è quotidiano: tutelare il valore delle produzioni agroalimentari locali e nazionali e garantire trasparenza ai consumatori. A Savigliano avremo l'opportunità di mostrare e raccontare la biodiversità e la ricchezza della nostra agricoltura, capace di offrire una gamma straordinariamente variegata di eccellenze. È anche così che difendiamo il lavoro e, insieme, il territorio: dando valore a chi lo coltiva ogni giorno" dichiara Enrico Vassallo, presidente Coldiretti di Zona Savigliano.

"Il Mercato di Campagna Amica consente di raccontare questa ricchezza nel modo più diretto possibile: attraverso i prodotti e soprattutto attraverso gli agricoltori che ogni giorno li portano sulle nostre tavole – aggiunge Matteo Bono, segretario di Zona Savigliano –. La Festa del Pane è anche un'occasione per parlare ai cittadini di scelte consapevoli, stagionalità, origine e lotta agli sprechi. Lo showcooking va proprio in questa direzione, mostrando come anche il recupero di un alimento semplice come il pane possa diventare un modo per riconoscerne il valore e non disperdere il lavoro che c'è dietro".

cs

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