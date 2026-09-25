Festa del Pane 2026: a Savigliano Coldiretti porta i sapori del territorio e la cucina antispreco

Dare nuova vita al pane, trasformando ciò che rischia di essere sprecato in nuove ricette ricche di gusto. Alla Festa del Pane 2026 di Savigliano, in programma il 3 e 4 ottobre, Coldiretti Cuneo e Campagna Amica portano al centro il tema del riuso in cucina, con uno showcooking dedicato a uno degli alimenti più semplici e presenti sulle nostre tavole.

Sabato alle ore 10, in piazza del Popolo, si terrà "Il pane in cucina, usi e riusi", uno showcooking durante il quale lo chef Marco Ghione mostrerà, attraverso tre ricette, come il pane possa essere recuperato e reinterpretato con creatività, evitando sprechi e valorizzando al tempo stesso la qualità delle materie prime.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per raccontare la varietà che sta alla base del pane stesso. Non esiste una sola farina e non esiste un solo pane, cereali, varietà, lavorazioni e tradizioni differenti danno origine a prodotti diversi per caratteristiche, profumi e sapori. Conoscerne la ricchezza e imparare a non sprecarli sono due modi complementari per riconoscere il valore del cibo e del lavoro necessario a produrlo. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente a questo link: https://forms.gle/Ka3JLwP2AKn9ReUdA

Ad accompagnare l'iniziativa ci sarà il mercato di Campagna Amica, con un ricco paniere di prodotti: salumi, miele e nocciole, vino, formaggi, aglio e ortofrutta, farine e derivati, castagne e trasformati e Parmigiano.

"La Festa del Pane si conferma un'occasione preziosa per portare in piazza il volto dei nostri imprenditori agricoli, a partire da quelli che producono grano, alle prese con difficoltà di mercato e con la concorrenza di produzioni importate da Paesi extra UE, dove sono ammesse pratiche vietate da anni in Europa, come l'utilizzo del glifosate in pre-raccolta. Essere anche quest'anno alla Festa del Pane significa ribadire un impegno che per Coldiretti è quotidiano: tutelare il valore delle produzioni agroalimentari locali e nazionali e garantire trasparenza ai consumatori. A Savigliano avremo l'opportunità di mostrare e raccontare la biodiversità e la ricchezza della nostra agricoltura, capace di offrire una gamma straordinariamente variegata di eccellenze. È anche così che difendiamo il lavoro e, insieme, il territorio: dando valore a chi lo coltiva ogni giorno" dichiara Enrico Vassallo, presidente Coldiretti di Zona Savigliano.

"Il Mercato di Campagna Amica consente di raccontare questa ricchezza nel modo più diretto possibile: attraverso i prodotti e soprattutto attraverso gli agricoltori che ogni giorno li portano sulle nostre tavole – aggiunge Matteo Bono, segretario di Zona Savigliano –. La Festa del Pane è anche un'occasione per parlare ai cittadini di scelte consapevoli, stagionalità, origine e lotta agli sprechi. Lo showcooking va proprio in questa direzione, mostrando come anche il recupero di un alimento semplice come il pane possa diventare un modo per riconoscerne il valore e non disperdere il lavoro che c'è dietro".