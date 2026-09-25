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Eventi | 25 settembre 2026, 17:37

Savigliano tra eccellenze enogastronomiche e grande fotografia: la festa del pane e il doppio appuntamento espositivo a palazzo Muratori Cravetta

Si inizia sabato 3 ottobre con la festa del pane

Nella foto, la presentazione alla stampa ospitata presso la sede delll'ATL del Cuneese

Nella foto, la presentazione alla stampa ospitata presso la sede delll'ATL del Cuneese

Nel mese di ottobre, la città di Savigliano si conferma polo d'eccellenza per la valorizzazione della filiera agroalimentare, della cultura e del patrimonio artistico grazie a due appuntamenti di grande rilievo per il pubblico e il territorio. 

Prende il via sabato 3 ottobre la Festa del Pane 2026 organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano in stretta collaborazione con il Comune di Savigliano, con una due giorni interamente dedicata all'arte bianca. L'evento animerà e profumerà il centro città con la riconferma delle sue aree più apprezzate dedicate al pane, alla pizza e all'arte pasticcera. Pilastri della manifestazione saranno la cucina di recupero e la sua versatilità, la valorizzazione della filiera locale, l'inclusività grazie alle proposte Gluten Free. In Piazza del Popolo saranno dislocati stand e forni, con cottura e vendita diretta; in Piazza Santa Rosa verranno dislocate le aree dedicate agli showcooking. Non mancheranno street food e zone animate da musica dal vivo, affiancate da iniziative ricreative per famiglie e bambini.

Dal 17 ottobre al 1° novembre, le prestigiose sale di Palazzo Muratori Cravetta ospiteranno le mostre fotografiche "Caverna Magica - Ritratti" di Guido Harari e "Armonie" (17 Ottobre – 1° Novembre) a cura del Circolo Fotografico Imago: un percorso d'eccezione articolato in due mostre parallele di assoluto richiamo. "Caverna Magica - Ritratti" di Guido Harari: una selezione di ritratti, firmata da uno dei più grandi maestri della fotografia e del giornalismo internazionale — celebre per i suoi scatti ad icone come Fabrizio De André, David Bowie, Bob Dylan e Lou Reed — focalizzata sull'intima essenza dei soggetti ritratti; "Armonie" del Circolo Fotografico Imago: la mostra collettiva dei soci del Circolo che esplora il concetto di armonia visiva, espressiva e geometrica attraverso lo sguardo degli autori locali. 

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