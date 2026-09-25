Savigliano tra eccellenze enogastronomiche e grande fotografia: la festa del pane e il doppio appuntamento espositivo a palazzo Muratori Cravetta

Nel mese di ottobre, la città di Savigliano si conferma polo d'eccellenza per la valorizzazione della filiera agroalimentare, della cultura e del patrimonio artistico grazie a due appuntamenti di grande rilievo per il pubblico e il territorio.

Prende il via sabato 3 ottobre la Festa del Pane 2026 organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano in stretta collaborazione con il Comune di Savigliano, con una due giorni interamente dedicata all'arte bianca. L'evento animerà e profumerà il centro città con la riconferma delle sue aree più apprezzate dedicate al pane, alla pizza e all'arte pasticcera. Pilastri della manifestazione saranno la cucina di recupero e la sua versatilità, la valorizzazione della filiera locale, l'inclusività grazie alle proposte Gluten Free. In Piazza del Popolo saranno dislocati stand e forni, con cottura e vendita diretta; in Piazza Santa Rosa verranno dislocate le aree dedicate agli showcooking. Non mancheranno street food e zone animate da musica dal vivo, affiancate da iniziative ricreative per famiglie e bambini.

Dal 17 ottobre al 1° novembre, le prestigiose sale di Palazzo Muratori Cravetta ospiteranno le mostre fotografiche "Caverna Magica - Ritratti" di Guido Harari e "Armonie" (17 Ottobre – 1° Novembre) a cura del Circolo Fotografico Imago: un percorso d'eccezione articolato in due mostre parallele di assoluto richiamo. "Caverna Magica - Ritratti" di Guido Harari: una selezione di ritratti, firmata da uno dei più grandi maestri della fotografia e del giornalismo internazionale — celebre per i suoi scatti ad icone come Fabrizio De André, David Bowie, Bob Dylan e Lou Reed — focalizzata sull'intima essenza dei soggetti ritratti; "Armonie" del Circolo Fotografico Imago: la mostra collettiva dei soci del Circolo che esplora il concetto di armonia visiva, espressiva e geometrica attraverso lo sguardo degli autori locali.