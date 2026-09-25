Alba ospita la 44ª Assemblea Annuale di Anci Piemonte

Sarà Alba a ospitare la 44ª Assemblea Annuale di Anci Piemonte, in programma sabato 3 ottobre, dalle ore 9 alle 14, al Teatro Sociale “Giorgio Busca”.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per l’Associazione dei Comuni piemontesi e riunirà amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per una giornata di confronto sulle principali sfide che interessano oggi i territori.

Il tema scelto per questa edizione, “L’economia dei Comuni – Istituzioni e sistemi produttivi a confronto”, mette al centro il rapporto tra amministrazioni pubbliche e tessuto produttivo, con l’obiettivo di approfondire il ruolo dei Comuni nel sostenere lo sviluppo economico, la competitività e la crescita delle comunità locali.

«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare ad Alba l’Assemblea Annuale di ANCI Piemonte – dichiara il sindaco Alberto Gatto – perché riteniamo che il confronto tra Comuni e sistema produttivo sia oggi più importante che mai. Le amministrazioni locali sono chiamate a creare le condizioni perché imprese e comunità possano crescere insieme, mettendo a sistema competenze, infrastrutture, servizi e opportunità. Alba, con la sua storia e con la forza del suo tessuto economico, è un luogo particolarmente significativo per affrontare questo tema. Ospitare questa assemblea significa anche valorizzare il ruolo dei Comuni piemontesi come protagonisti delle trasformazioni che stanno interessando i nostri territori. L’Amministrazione comunale rivolge un benvenuto a tutti gli amministratori e agli ospiti che arriveranno in città per questa importante giornata di confronto e di lavoro».

Per partecipare è prevista l’iscrizione a questo link 44° Assemblea ANCI Piemonte | L'Economia dei Comuni . Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

[Il sindaco albese Alberto Gatto con Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco, presidente della Provincia di Vercelli e presidente di Anci Piemonte]