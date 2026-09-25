Cuneo: al via domani l'inaugurazione di Esseci, il nuovo polo culturale della città

Un nuovo spazio per i libri, la cultura e le persone. Inaugura domani, sabato 26 settembre 2026, il nuovo polo culturale di Cuneo Esseci, la nuova sede della Biblioteca civica (la più antica del Piemonte, con un patrimonio di oltre 350 mila volumi). L'intervento, realizzato con il sostegno di Fondazione Crc e con un investimento di oltre 20 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse del Comune di Cuneo, restituisce alla città un edificio storico restaurato da Isolarchitetti: 12.000 metri quadri recuperati e 12 chilometri lineari di scaffalature.

Il programma delle quattro giornate inaugurali, in calendario fino a martedì 29 settembre 2026, propone quaranta appuntamenti gratuiti tra presentazioni, laboratori, convegni e concerti. Si comincia sabato 26 settembre 2026 con la parata "Lettori in cammino", organizzata con Nova Coop, coordinata da Dispari Teatro e accompagnata dalla marching band Wanna Gonna Show, per segnare il passaggio dalla vecchia alla nuova sede.

A seguire, nella corte intitolata a Vanna e Giulio Ferrero, Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, terrà una conferenza sull'antica Biblioteca di Alessandria. La serata inaugurale si chiuderà con i concerti rap di Kento e Mad Simon (nell'ambito del progetto Young Based Community) e con il dj set di Sarafine.

Nei giorni dell'inaugurazione le visite guidate faranno scoprire spazi come la Sala delle Letture brevi, la Sala Classici e la Sala dei romanzi storici, dove verrà esposta una lettera autografa di Giuseppe Mazzini donata dal Rotary Club di Cuneo. Il fondo locale è stato invece intitolato a Piero Camilla. Non mancheranno i momenti di approfondimento tecnico, come il convegno internazionale a cura di Fondazione Artea sul futuro delle biblioteche e la presentazione del rapporto "Impresa Cultura" di Federculture.

Tra i tanti autori attesi a Esseci figurano Piergiorgio Odifreddi con l'opera "Cattivo maestro", Cesare Damiano, Stefano Fava, Andrea Maggi e Luca Bianchini. Ricco anche il programma per famiglie e giovanissimi: Luigi Garlando festeggerà i vent'anni di "Calcio d'inizio" (primo libro della serie "Gol!"), mentre l'associazione Amici delle Biblioteche proporrà "Biblio-storie" per bambini da 3 a 6 anni. In calendario anche gli spettacoli di Alessia Canducci e Federico Squassabia, il musical "Il trattamento Ridarelli", la "Cena con delitto in biblioteca", il format "Tipi da biblioteca" a cura di Sclab, oltre ai laboratori per adulti di Roberta Bernardi e Chiara Daniele.

Sul fronte musicale, oltre agli appuntamenti di apertura, lo spettacolo finale sarà affidato alla Kanazoè Orkestra. Previsti anche due interventi a cura del Conservatorio Ghedini di Cuneo e la presentazione del percorso sonoro permanente "LiberAzione – La libertà si sente!".

A completare l'offerta culturale ci sono due mostre visitabili fin dall'apertura: "Bordo#1" di John Blond e la rassegna fotografica "Anatomia di uno sguardo. Dentro l'anima dell'ospedale" di Marco Sasia, curata da Giovanna Calvenzi e Francesco Camagna e dedicata al personale dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

L'iniziativa è un progetto della Città di Cuneo realizzato con scrittorincittà, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Anci, Fondazione Artea e Noau – Officina culturale. Il programma completo è consultabile su cuneocultura.it o scrivendo a esseci@comune.cuneo.it.