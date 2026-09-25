Villa di Verzuolo celebra la Madonna del Rosario: quattro giorni di festa tra sport, musica, gastronomia, cultura e tradizione

Quattro giornate pensate per coinvolgere tutte le età, tra sport, musica dal vivo, serate danzanti, gastronomia, iniziative culturali, attività per bambini e momenti dedicati alla scoperta del territorio.

Giovedì 1 ottobre – XVII “Quat Pass per la Vila”

Ad aprire la manifestazione sarà la XVII edizione di “Quat Pass per la Vila”, manifestazione podistica non competitiva approvata FIDAL Piemonte.

Ritrovo, partenza e arrivo saranno presso il Parco del Castello di Verzuolo. Le iscrizioni inizieranno alle ore 18.00; alle 19.15 partiranno i bambini fino a 10 anni su un percorso di circa 500 metri, mentre alle 19.30 sarà la volta di adulti e ragazzi sopra i 10 anni, impegnati su un percorso di circa 5 km.

Alle 20.30 la serata proseguirà con “Uno spuntino in compagnia”, con un menù a base di bis di antipasti, pasta, formaggio e dolce.

Venerdì 2 ottobre – Emozioni e Musica

Venerdì sera spazio alla convivialità e alla musica. Alle 19.30 sarà servita la Merenda Sinoira, mentre dalle 21.30 il pubblico potrà assistere alla serata “Emozioni e Musica” con “Il Segno”, cover Nomadi.

Ospite della serata sarà Daniele Campani.

La serata è organizzata in collaborazione con il Bar Caffetteria Quattrogatti.

Sabato 3 ottobre – Raviole e serata latina

Sabato 3 ottobre, alle 20.00, appuntamento con la Cena delle Raviole. Il menù prevede carpaccio di manzo, antipasto piemontese, Raviole Val Varaita, spezzatino con patate e dolce.

A seguire, dalle 21.30, la festa continuerà con la serata latina con Piero e Elena, per una serata all'insegna della musica e del ballo.

Domenica 4 ottobre – Il cuore della Festa Patronale

La giornata di domenica prenderà il via alle 9.30 tra Via Castello e Piazza Buttini, nel Borgo antico della Villa di Verzuolo.

Numerose le iniziative previste durante la giornata: la mostra ortofrutticola “Prodotti della Collina”, la borsata con sorprese per tutti, la XVI edizione di “Arte e Artigianato nel Borgo antico”, l’“Angolo della natura”, la mostra fotografica “Verzuolo si racconta, Volti del paese e Scorci dal Castello” di Valentina Ponzio, esposizioni di disegni, giochi di una volta in legno e laboratori creativi.

In programma anche l’escape room “Il cane scomparso” con letture animate a cura di “Papà tra le pagine”.

Alle 12.45 sarà servita la Grande Polentata in Piazzetta Ala.

Nel pomeriggio, dalle 15.00, spazio all’intrattenimento musicale e al karaoke con Azzurra, insieme alla giocoleria itinerante con Gianluca Tomatis e alle castagnate e frittelle di mele.

Alle 17.00 è previsto l’incontro con Mirella Cerato, che presenterà il libro “Melody si Racconta”, un viaggio speciale tra natura, emozioni e la sorprendente musica delle piante.

Durante la giornata visite al Castello di Verzuolo su prenotazione

Alle 20.00 tornerà la Merenda Sinoira, mentre dalle 21.30 la festa si concluderà con Musica e balli con Sonia De Castelli.

Tutte le serate saranno a ingresso libero e si svolgeranno presso la tensostruttura nel Parco del Castello di Verzuolo.

Sarà disponibile un servizio navetta gratuito da Piazza Willy Burgo al Parco del Castello. L’organizzazione invita i partecipanti a utilizzare il servizio, in quanto non sono disponibili parcheggi in loco.

Per cene, pranzo e visite al Castello è obbligatoria la prenotazione. Eventuali intolleranze o esigenze alimentari dovranno essere segnalate al momento della prenotazione.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Villa di Verzuolo, con il patrocinio del Comune di Verzuolo e con la collaborazione delle realtà e associazioni coinvolte nelle diverse iniziative.

Informazioni e prenotazioni

Pro Loco Villa di Verzuolo - Tel/WhatsApp 351 4204004

Email: pro.villa@virgilio.it - Sito: www.villadiverzuolo.it