"AlbaLand" 2026 ad Alba: dal 2 al 25 ottobre torna il grande luna park in piazza Medford

Alba si prepara a vivere un nuovo autunno all’insegna del divertimento con AlbaLand 2026, il grande luna park che tornerà ad animare piazza Medford dal 2 al 25 ottobre.

Per oltre tre settimane, famiglie, bambini, ragazzi e appassionati potranno incontrare attrazioni tradizionali e novità, in un calendario arricchito da giornate speciali, iniziative promozionali e appuntamenti dedicati al territorio.

AlbaLand apre venerdì 2 ottobre: inaugurazione sabato 3

L’apertura del luna park è prevista per venerdì 2 ottobre, mentre l’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 3 ottobre.

La giornata inaugurale sarà accompagnata dalla presenza degli Sbandieratori delle Terre Sabaude. Il programma prevede la partenza alle ore 16 da piazza Sarti, con il percorso verso l’area di piazza Medford e il coinvolgimento delle rappresentanze istituzionali.

Un appuntamento che darà ufficialmente il via all’edizione 2026 di AlbaLand.

Torna il Galeone dei Pirati

Tra le novità più attese c’è il ritorno del Galeone dei Pirati, attrazione che mancava da diversi anni dal luna park albese.

Un ritorno particolarmente significativo per chi conosce AlbaLand e le sue attrazioni storiche, che arricchirà l’offerta dell’edizione 2026.

Nuova attrazione: arriva Intelligence

Cambia invece una delle attrazioni più conosciute del luna park. Il Cuba Libre è infatti andato in pensione e al suo posto arriva Intelligence, una giostra completamente nuova ma caratterizzata da un funzionamento analogo. Un avvicendamento che introduce una novità nell’area del luna park, mantenendo allo stesso tempo una tipologia di attrazione già apprezzata dal pubblico.

Martedì 6 ottobre, giornata dedicata ai ragazzi con disabilità

Un appuntamento particolarmente significativo è quello di martedì 6 ottobre, quando AlbaLand dedicherà una giornata ai ragazzi con disabilità dei centri diurni di Alba e dei Comuni del territorio.

L’iniziativa rientra nel programma del luna park e conferma l’attenzione verso momenti di inclusione e partecipazione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere una giornata di divertimento tra le attrazioni di AlbaLand.

Sabato 10 ottobre è la Festa dello Studente

Il calendario prosegue sabato 10 ottobre con la Festa dello Studente, un appuntamento rivolto agli studenti delle scuole dell’obbligo.

Per l’occasione saranno distribuiti nelle scuole appositi biglietti omaggio, permettendo ai ragazzi di partecipare alla giornata e vivere il luna park insieme ai propri compagni.

Una giornata pensata quindi per portare AlbaLand ancora più vicino alle nuove generazioni e trasformare il luna park in un luogo di incontro e socialità.

Giostre a 2 euro: mercoledì e domenica mattina

Tra le iniziative promozionali dell’edizione 2026 torna anche l’appuntamento con le giostre a 2 euro.

La promozione sarà attiva il mercoledì pomeriggio e sera e la domenica mattina.

Si tratta di un’offerta particolarmente interessante per le famiglie e per chi vuole trascorrere qualche ora al luna park, con la possibilità di accedere alle attrazioni aderenti al prezzo

speciale di 2 euro.

Sono esclusi i giochi a premio e le attrazioni a tempo, come indicato nella comunicazione ufficiale.

Street Food Festival dal 2 al 4 ottobre

Il debutto di AlbaLand sarà accompagnato anche dallo Street Food Festival, in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Per il primo fine settimana, quindi, piazza Medford proporrà un mix di luna park, attrazioni e street food, creando un appuntamento dedicato al divertimento e alla convivialità.

Sabato 17 ottobre i fuochi d’artificio

Altro appuntamento da segnare sul calendario è quello di sabato 17 ottobre, quando è previsto lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Un momento speciale che arricchirà il programma di AlbaLand nella parte centrale del periodo di apertura.

Un autunno di divertimento ad Alba

L’edizione 2026 di AlbaLand accompagnerà dunque la città per gran parte del mese di ottobre, con un programma che combina attrazioni, nuove giostre, iniziative per bambini e ragazzi, promozioni, gastronomia e spettacolo.

Dal Galeone dei Pirati alla nuova Intelligence, dalla Festa dello Studente alla giornata dedicata ai ragazzi con disabilità, passando per lo Street Food Festival e i fuochi d’artificio, il luna park tornerà a rappresentare uno degli appuntamenti dedicati al tempo libero dell’autunno albese.

L’appuntamento è in piazza Medford ad Alba dal 2 al 25 ottobre 2026.

Informazioni

AlbaLand 2026

Dove: Piazza Medford, Alba

Periodo: dal 2 al 25 ottobre 2026

Inaugurazione: sabato 3 ottobre, ore 16, con partenza da piazza Sarti

Street Food Festival: 2, 3 e 4 ottobre

Giornata ragazzi con disabilità: martedì 6 ottobre

Festa dello Studente: sabato 10 ottobre

Fuochi d’artificio: sabato 17 ottobre

Giostre a 2 euro: mercoledì pomeriggio e sera e domenica mattina, con esclusione dei giochi a premio e delle attrazioni a tempo

Info: 331 834 5527 – albaland.2021@gmail.com

https://www.alphalunapark.it/new/lunapark.html?parco=%23ALBALAND