Alba: tanti eventi folcloristici nell'ambito della 96ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, si parte con l'Investitura del Podestà

La Città di Alba si appresta ad animarsi con una serie di appuntamenti folcloristici nell'ambito della 96ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, promossi dall'amministrazione comunale ed organizzati in collaborazione tra l'Ente Fiera di Alba e la Giostra delle Cento Torri, insieme a: Gruppo Storico Città di Alba, Sbandieratori e Musici Città di Alba, Borgo del Fumo, Borgo Brichett, Borgo San Lorenzo, Borgo Santa Barbara, Borgo San Martino, Borgo Moretta, Borgo Patin e Tesor, Borgo delle Rane e Borgo Santa Rosalia.

Dopo l'elezione della Bela Trifolera il 5 settembre scorso, la grande manifestazione dell'autunno albese entra nel vivo con l'Investitura del Podestà, in programma sabato 26 settembre alle 20.30 in piazza Risorgimento.

I Borghi Albesi, il Gruppo Storico Città di Alba e il Gruppo Sbandieratori Città di Alba daranno vita a un episodio risalente all'anno 1275, quando il Capitano del Popolo Alfonso Falletti conferisce al cavaliere Raimondo Artusio l'incarico di Podestà del libero Comune di Alba, a difesa della città minacciata dai mercenari astesi.

Il Podestà presta quindi giuramento e riceve dal Capitano del Popolo i simboli del potere, tra cui le chiavi della città. I Borghi, dopo l'atto di sottomissione, chiedono licenza di disputare il Palio degli Asini e il Podestà, accordando il proprio assenso, ordina di dare inizio ai festeggiamenti.

Domenica 4 ottobre, il grande spettacolo folcloristico dell'anno prende il via al mattino. Alle ore 10.30, in piazza Risorgimento, si terrà l'Assegnazione degli Asini ai Borghi per la corsa del Palio degli Asini in programma nel pomeriggio. L'assegnazione è già un'anticipazione del Palio, giocata su antichi schemi e singolari tenzoni, accanto agli asinelli da sorteggiare.

Alle 14.30, da piazza Michele Ferrero, partirà la grande e attesa sfilata storica, con oltre mille figuranti in costume medievale. Il corteo attraverserà corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti e piazza Garibaldi, fino ad arrivare nel campo del Palio, in piazza Senatore Osvaldo Cagnasso, dove ogni Borgo presenterà uno spettacolo della durata di sei minuti davanti al pubblico e alla giuria del Premio Sfilata per la Rievocazione Storica.

Alle 15 circa in piazza Cagnasso inizierà quindi la corsa degli asini per la conquista del Palio. Un evento goliardico, nel totale rispetto degli animali, in un'arena piena di colori, costumi, entusiasmo e tifoserie. Sono previste due batterie di corsa e la finale. Il Borgo vincitore si aggiudicherà il drappo, quest'anno firmato dal celebre scultore albese Riccardo Cordero.

Altro appuntamento molto atteso è il tradizionale Baccanale dei Borghi, in programma sabato 17 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e domenica 18 ottobre dalle 10.00 alle 19.00.

Nel centro storico della città, figuranti in costume accoglieranno il pubblico tra suggestioni antiche, buon bere e buon mangiare. Due giorni di rievocazioni, con la cucina, i giochi e i colori delle attività dei borghigiani, riporteranno alla vita il Medioevo albese.

Oltre a un itinerario ideale tra i vari Borghi, ciascuno dei quali sarà presente con figuranti in costume storico, bandiere e allestimenti a tema, il Baccanale sarà l'occasione per degustare i piatti della tradizione in versione street food. Non mancherà inoltre il divertimento, con ogni Borgo impegnato nell'allestimento di alcuni giochi antichi.

Durante la manifestazione è vietata l'apertura e il consumo di bottiglie in vetro.

L'evento si terrà anche in caso di maltempo.

A chiudere il calendario sarà, domenica 25 ottobre alle 15 in piazza Risorgimento, il Festival della Bandiera.

Le bandiere dei Borghi voleranno al ritmo dei tamburi, accompagnando le affascinanti e complesse esibizioni di sbandieratori e gruppi musici provenienti da diverse località. Prove di abilità individuali e collettive daranno vita a uno spettacolo di grande suggestione.

Dichiarano congiuntamente il sindaco di Alba Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora a Cultura, Turismo, Manifestazioni ed eventi Caterina Pasini:«Gli appuntamenti folcloristici rappresentano una parte importante dell'identità e della tradizione della nostra Fiera del Tartufo. Anche quest'anno l'autunno propone un calendario ricco, capace di coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie e di valorizzare il patrimonio storico e culturale dei nostri Borghi. Dall'Investitura del Podestà al Palio degli Asini, dal Baccanale dei Borghi fino al Festival della Bandiera, queste iniziative raccontano la storia e le tradizioni albesi attraverso la partecipazione di centinaia di figuranti, volontari e appassionati. Ringraziamo tutti coloro che, con il proprio impegno, rendono possibili questi appuntamenti e contribuiscono a fare della Fiera un momento di festa e di condivisione per tutta la città».

Aggiunge Axel Iberti, Presidente dell'Ente Fiera di Alba: «La Fiera è una grande vetrina internazionale per Alba e per il territorio, ma conserva la sua forza proprio perché rimane profondamente legata alla comunità che la vive tutto l'anno: gli appuntamenti del folclore rappresentano forse meglio di ogni altro momento questo legame. È qui che il tema di quest'anno, 'Autentiche Relazioni', trova una delle sue espressioni più concrete: nelle relazioni tra generazioni, con i Borghi, tra chi custodisce queste tradizioni e chi le scopre per la prima volta. Grazie alla passione della Giostra delle Cento Torri e di centinaia di volontari – con un ricordo speciale a Marita Marolo, storica presidente del Borgo del Fumo –, un patrimonio che viene dal passato continua così a rinnovarsi e ad aprirsi alle migliaia di visitatori che arrivano ad Alba. Il Palio conserva in questo senso una dimensione unica: è storia, identità e appartenenza, ma anche festa, sana competizione e quella componente di goliardia che da sempre lo rende così amato. È anche attraverso questi riti collettivi che Alba racconta chi è e costruisce relazioni autentiche con il mondo».

Dichiara il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile: «La 67ª edizione del Palio degli Asini di Alba è alle porte. I festeggiamenti prenderanno il via il 26 settembre nel cuore pulsante della nostra città, piazza Risorgimento, con la tradizionale Investitura del Podestà. Quest'anno, l'evento sarà arricchito da una rievocazione storica corale che vedrà la partecipazione di tutti e nove i borghi albesi, insieme al Gruppo Storico e agli Sbandieratori e Musici Città di Alba. Sarà uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza, un vero e proprio tuffo nel passato che darà il via ufficiale alla sfilata storica con più di mille figuranti e al Palio degli Asini che si terranno domenica 4 ottobre. Gli eventi del folclore albese si concluderanno con Baccanale dei Borghi il 17 e 18 di ottobre e il Festival della Bandiera il 25 ottobre».

Gli appuntamenti in sintesi

Investitura del Podestà

sabato 26 settembre 2026 — ore 20.30

piazza Risorgimento

Ingresso gratuito

Assegnazione degli Asini ai Borghi

domenica 4 ottobre 2026 — ore 10.30

piazza Risorgimento

Ingresso gratuito

Sfilata storica

domenica 4 ottobre 2026 — ore 14.30

piazza Michele Ferrero - corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti e piazza Garibaldi

Evento gratuito

Rievocazione Storica e Palio degli Asini

domenica 4 ottobre 2026 — ore 15.00

Piazza Senatore Osvaldo Cagnasso

Biglietti: https://ticket.fieradeltartufo.org/webshop/webticket/eventlist?production=10

Baccanale dei Borghi

sabato 17 ottobre 2026 — ore 18.00-24.00

Centro Storico

Baccanale dei Borghi

domenica 18 ottobre 2026 — ore 10.00-19.00

Centro Storico

Festival della Bandiera

domenica 25 ottobre 2026 — ore 15.00

Piazza Risorgimento

Ingresso gratuito