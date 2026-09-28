Costigliole Saluzzo, successo per la Sagra dell'Uva Quagliano: premiati 18 studenti e 20 sportivi

Costigliole Saluzzo archivia con un bilancio più che positivo l'89ª edizione della Sagra regionale dell'Uva Quagliano.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, cultura, musica, tradizioni e sapori hanno animato le vie, le piazze e i palazzi storici del paese, richiamando numerosi visitatori e confermando il ruolo della manifestazione come appuntamento identitario per i costigliolesi e importante vetrina per il raro vitigno autoctono delle Colline Saluzzesi.

Organizzata dalla Pro Loco, con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la manifestazione si è aperta ufficialmente alla presenza di numerose autorità.

Accanto all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Nasi, erano presenti diversi primi cittadini dei paesi limitrofi, il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, il consigliere provinciale Pietro Danna, l'assessore regionale Marco Gallo e il senatore Giorgio Bergesio.

A inaugurare la Sagra, accompagnato dalle note del complesso bandistico Santa Cecilia, è stato il presidente della Pro Loco Walter Genre, affiancato dal vicesindaco Luigi Molinengo.

Protagonista indiscussa della manifestazione è stata l'Uva Quagliano, eccellenza del territorio che, nonostante la vendemmia anticipata a causa delle temperature particolarmente elevate di quest'anno, ha trovato spazio negli allestimenti e nelle esposizioni.

Un riconoscimento particolare è andato ai produttori e agli agricoltori locali, definiti dal sindaco i "custodi del patrimonio", che hanno messo a disposizione i loro prodotti migliori per il tradizionale banco ortofrutticolo.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile anche dalla collaborazione di numerose realtà del territorio. La Pro Loco di Ceretto ha accolto i visitatori con la propria proposta gastronomica, l'associazione AttivaMente ha curato la mostra d'arte allestita a Palazzo Sarriod De La Tour, mentre la Parrocchia ha rinnovato il successo della tradizionale 'Scatolata'.

Il fine settimana ha fatto registrare una partecipazione particolarmente elevata. Già sabato sera il cortile del Municipio ha raggiunto il tutto esaurito per il concerto del gruppo "Luci alla Ribalta", che ha proposto alcuni dei più celebri successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Domenica il centro storico è stato nuovamente animato da un numeroso pubblico, tra le bancarelle del mercato, la sfilata e le danze tradizionali del gruppo folkloristico della Val Chisone e Val Germanasca "La Této Aut". Ad arricchire il programma anche le esibizioni del Duo Dama e del Trio Boglio, oltre alle danze occitane dei Lou Serpent nel cortile del Municipio.

Soddisfatto il presidente della Pro Loco, Walter Genre, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione: "Vedere Costigliole così piena è la soddisfazione più grande. La risposta del pubblico ci ripaga di mesi di lavoro". Genre ha quindi ringraziato gli sponsor, l'amministrazione comunale e tutti i volontari che, con impegno e passione, hanno contribuito all'organizzazione della festa.

Parole di riconoscenza anche da parte del sindaco Fabrizio Nasi, che ha voluto mettere al centro il lavoro degli agricoltori e dei volontari: "Il primo grazie va ai nostri agricoltori, custodi del Quagliano e dei prodotti della nostra terra, che mantengono vivo un patrimonio unico e ricco di futuro. E grazie alla Pro Loco, che con un lavoro lungo e interamente volontario ha regalato a Costigliole una festa in cui tutta la comunità si è ritrovata".

La cerimonia inaugurale è stata anche l'occasione per valorizzare i giovani e le eccellenze sportive del paese.

L'amministrazione comunale ha consegnato 18 borse di studio ad altrettanti studenti che si sono distinti per i risultati scolastici: Giulia Ballatore, Micaela Barale, Lucia Beoletto, Martina Beoletto, Silvano Binello, Aurora Boschero, Alice Caporgno, Odise Demaj, Luciano Dong, Irene Gorrila, Andrea Monge Roccaglia, Beatrice Ramonda, Alice Rostagno, Klevina Sheldija, Azzurra Silvestro, Navpreet Kaur Singh, Sofia Varengo e Qihao Daniel Xu.

Spazio anche allo sport, con la premiazione di 20 atleti che si sono distinti nell'ultima stagione agonistica. A ricevere il riconoscimento sono stati Alessandra Alliney, Simone Peyracchia, Tommaso Gallo, Camilla Meloni, Tommaso Meloni, Roberto Zefi, Francesco Moro, Alessio Spinedoni, Alex Anghilante, Giorgio Giletta, Mauro Ellena, Nicolò Murru, Noemi Sclerandi, Lucia Beoletto, Bianca Beoletto, Alice Caporgno, Melissa Hilaj, Cecilia Campana, Francesca Colombero e Greta Ceni.

Conclusa la Sagra, lo sguardo di Costigliole Saluzzo è già rivolto al prossimo appuntamento: il ritorno del Presepe Vivente, in programma il 24, 25, 26 e 27 dicembre.

Il borgo medievale si trasformerà nuovamente nella Betlemme di duemila anni fa, con scenografie suggestive e centinaia di figuranti. Un primo assaggio dell'iniziativa è già visibile nella vetrina allestita nei locali messi a disposizione dalla Farmacia Molinengo.

I biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili in prevendita da lunedì 28 settembre sulla piattaforma Liveticket.