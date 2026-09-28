A Fossano la "spesa sballata" festeggia un anno

Un anno di Spesa Sballata, di contenitori portati da casa, di negozianti e cittadini coinvolti, di scelte quotidiane ripensate per ridurre gli imballaggi e costruire insieme una cultura del consumo più consapevole.



Venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 20.45, l'Aula Magna dell'IIS Giancarlo Vallauri di Fossano ospiterà l'Evento Sballato, una serata aperta a tutta la cittadinanza per celebrare il primo anno della Spesa Sballata.



L'anniversario sarà l'occasione per incontrarsi e confrontarsi sulla sostenibilità e sul ruolo che ciascuno di noi, come consumatore, può avere nel promuovere il cambiamento attraverso le proprie scelte quotidiane.



Davide Coero Borga e i protagonisti del progetto



A guidare la serata sarà Davide Coero Borga, autore, conduttore e divulgatore scientifico, volto di Rai Cultura e conduttore dello storico programma di approfondimento Newton. Coero Borga ha inoltre partecipato a Superquark+, la web serie di Piero Angela per RaiPlay, è autore di libri e podcast e lavora all'Istituto Nazionale di Astrofisica.



Non una conferenza tradizionale, dunque, ma un incontro partecipato, nel quale Coero Borga accompagnerà il pubblico alla scoperta del progetto attraverso le voci e le esperienze dei suoi protagonisti. Nel corso della serata saranno coinvolti cittadini, commercianti, volontari e realtà che hanno contribuito a dare vita e a far crescere la Spesa Sballata, per raccontare ciò che è accaduto in questo primo anno e interrogarsi insieme sui possibili sviluppi futuri.



Un anno di Spesa Sballata

Nata per promuovere la riduzione degli imballaggi attraverso l'utilizzo di contenitori riutilizzabili portati da casa, la Spesa Sballata ha costruito a Fossano una rete che coinvolge commercianti, cittadini, volontari, associazioni e istituzioni.



Un gesto apparentemente semplice – andare a fare la spesa con il proprio contenitore – diventa così il punto di partenza per lavorare sulla prevenzione dei rifiuti, ma anche sulle abitudini quotidiane e sulla capacità di una comunità di affrontare insieme la transizione verso modelli di consumo più sostenibili.



Perché scegliere che cosa e come acquistare non è un atto neutro: i comportamenti dei consumatori possono contribuire a orientare l'offerta, incoraggiare pratiche più sostenibili e, quando diventano condivisi, generare cambiamenti che vanno oltre il singolo gesto. La Spesa Sballata parte proprio da qui, dalla possibilità di trasformare una scelta individuale in un'azione collettiva.



Il bilancio del primo anno e le prospettive future

«Questo primo anniversario è per noi l'occasione per fermarci a guardare il percorso fatto fin qui, ma soprattutto per pensare insieme al futuro della Spesa Sballata – dichiara Anna Rottondo, presidente della Fondazione NoiAltri –. Il valore del progetto non sta soltanto nei comportamenti che siamo riusciti a promuovere, ma nella rete di persone e realtà che si è costruita intorno a un obiettivo condiviso. Crediamo che la sostenibilità possa diventare davvero un bene comune quando ciascuno può sentirsi parte del cambiamento e contribuire, attraverso le proprie scelte e il proprio ruolo, a farlo crescere nel tempo».



La serata del 9 ottobre sarà quindi allo stesso tempo una festa e un momento per fare il punto: un'occasione per incontrarsi, ascoltare esperienze diverse e immaginare insieme i prossimi passi di un progetto nato da un gesto quotidiano e diventato un'esperienza collettiva.

Per partecipare, è gradita la registrazione: https://shorturl.at/SJhOP