Turismo, l'assessore Bongioanni premia al Grattacielo della Regione Carlo Zarri

L'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha premiato con una targa al Grattacielo della Regione l'albergatore, ristoratore e imprenditore turistico Carlo Zarri: il suo Hotel Ristorante Villa San Carlo di Cortemilia è stato designato "Migliore Boutique Hotel" del 2026 in Piemonte dal prestigioso Europe Travel & Hospitality Awards. Il riconoscimento è stato tributato «per l'ospitalità, il servizio e l'esperienza» riscontrati nella struttura dai giudici internazionali.

Figura molto nota dell'hôtellerie, la ristorazione e l'organizzazione turistica piemontese, Zarri è stato presidente del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero dal 1992 al 2011. Ha contribuito a sei Olimpiadi come Responsabile Food & Beverage (Salt Lake City 2002, Atene 2004, Torino 2006, Vancouver 2010, Parigi 2024 e Milano Cortina 2026); è stato General Manager del Padiglione Usa all'Expo di Milano 2015; è autore di tre libri di ricette e arte culinaria piemontese. È l'ideatore del "Truffles & Hazelnuts" Festival Dinner Tour, che si svolge con grande successo dal 2008 in Usa e Canada. E ha cucinato e organizzato ricevimenti per icone come Sophia Loren, Giorgio Armani e la First Lady Michelle Obama.

«Siamo orgogliosi di persone come Carlo Zarri – spiega l'assessore Bongioanni – perché rappresentano in modo esemplare lo spirito che è alla base del successo del Piemonte turistico ed enogastronomico. Il suo lavoro dimostra come si possa essere radicati sul territorio, offrendo un'ospitalità d'eccellenza nel cuore dell'Alta Langa di Cortemilia, e contemporaneamente proiettati in una visione imprenditoriale globale, che porta il nome e i sapori del Piemonte nel mondo e innesca il volano virtuoso del passaparola internazionale».

«Ringrazio l'assessore Bongioanni per questo riconoscimento – ha dichiarato Zarri - Sono orgoglioso del nostro Piemonte e contento per come stiamo riuscendo a valorizzare le nostre peculiarità». Zarri ha condiviso il riconoscimento con lo staff che lo affianca nella conduzione di Villa San Carlo: Ikram Outahar, Paola Bera e Germana Ratto. Bongioanni ha anche consegnato a Zarri e staff la targa della Cucina Italiana Patrimonio dell'Umanità Unesco del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste.