Una lettera autografa di Mazzini entra nel patrimonio di Cuneo: il dono del Rotary Club per il Centenario

Si è svolta martedì 29 settembre 2026, alle ore 18.30, nella Sala dei Romanzi Storici della nuova Biblioteca Civica di Cuneo, la presentazione di un documento di particolare valore storico e culturale: una preziosa lettera manoscritta di Giuseppe Mazzini, composta da cinque pagine e recante la firma dell’importante protagonista del Risorgimento italiano.

A illustrare il documento e ad approfondirne il significato storico è stato il Professor Giuseppe Tardivo, Socio Onorario del Rotary Club Cuneo 1925, che ha accompagnato i presenti in un momento di particolare interesse e partecipazione, mettendo in luce il valore della testimonianza nell’ambito della storia del Risorgimento e della cultura italiana.

Il manoscritto è stato donato dal Professor Giuseppe Tardivo al Rotary Club Cuneo 1925 e, successivamente, il Club ha scelto di donarlo alla Città di Cuneo in occasione delle celebrazioni per il proprio Centenario, affinché potesse entrare a far parte del patrimonio culturale della comunità ed essere conservato e valorizzato nel tempo.

La scelta del Rotary Club Cuneo 1925 nasce dalla volontà di mettere a disposizione della collettività una testimonianza di particolare interesse storico, favorendone la conservazione, la conoscenza e la fruizione da parte dei cittadini, degli studiosi e delle future generazioni.

Un gesto che interpreta pienamente lo spirito del Rotary e il suo impegno a favore della comunità: conservare, valorizzare e condividere beni e testimonianze capaci di trasmettere conoscenza, cultura e memoria.

La nuova Biblioteca Civica di Cuneo

La presentazione si è svolta nella nuova Biblioteca Civica di Cuneo, presso l’ex Palazzo Santa Croce, nella suggestiva Sala dei Romanzi Storici, uno spazio dedicato alla cultura, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e documentale della Città.

La Biblioteca Civica di Cuneo è la più antica biblioteca civica del Piemonte: i primi documenti relativi alla sua istituzione risalgono al 1802, con apertura nel 1803, quando Cuneo, sotto la dominazione francese, era capoluogo del Dipartimento della Stura.

Il ringraziamento alla Città e al Professor Tardivo

Il Rotary Club Cuneo 1925 desidera rivolgere un particolare ringraziamento all’Assessora del Comune di Cuneo Cristina Clerico, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle iniziative del Club.

La sua presenza e la collaborazione dell’Amministrazione comunale rappresentano un significativo esempio della proficua collaborazione tra il Rotary Club Cuneo 1925 e la Città di Cuneo, nel comune obiettivo di sostenere e valorizzare iniziative culturali a beneficio della comunità.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Professor Giuseppe Tardivo, Socio Onorario del Club, per la preziosa donazione e per aver scelto di affidare al Rotary Club Cuneo 1925 un documento di tale valore, contribuendo così alla sua conservazione e alla successiva destinazione alla Città di Cuneo.

La serata è stata presieduta, in assenza del Presidente del Rotary Club Cuneo 1925 Giulio Fraternali Orcioni, dal Past President Luigi Fontana, che ha rappresentato il Club nel corso dell’incontro.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Cuneo 1925 conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, nella valorizzazione del patrimonio storico e documentale del territorio e nella costruzione di una memoria condivisa.

La donazione del manoscritto di Giuseppe Mazzini rappresenta infatti un gesto concreto attraverso il quale il Club, nel suo anno del Centenario, sceglie di lasciare alla comunità un patrimonio destinato a essere conservato, studiato e tramandato alle generazioni future.