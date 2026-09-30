Suicidio sul viadotto Soleri: un uomo perde la vita

Ancora una tragedia sul viadotto Soleri di Cuneo. Nella notte, poco dopo le 2, è scattato l’allarme per la segnalazione di un possibile gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia, ma non è stato possibile arrivare in tempo per evitare la tragedia. Nelle prime ore di questa mattina il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella zona di Basse Stura, non lontano dalla Chiesa dei Testimoni di Geova.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell’episodio.

La notizia riporta ancora una volta l'attenzione sul viadotto Soleri, teatro in passato di altri episodi analoghi, e più in generale sulla necessità di non lasciare sole le persone che attraversano momenti di particolare difficoltà.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet: www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza, oppure se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o WhatsApp. Maggiori informazioni su www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno, o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, puoi contattare il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro tramite linea, chat o Facebook. Informazioni su www.azzurro.it.