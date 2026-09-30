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Cronaca | 30 settembre 2026, 14:48

Fiamme in viale Rimembranze a Narzole: incendio devasta due auto parcheggiate

L'allarme è scattato intorno alle 12.20 di oggi, mercoledì 30 settembre. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco da Alba e Dogliani

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Un grave incendio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, a Narzole, provocando ingenti danni a due veicoli in sosta lungo viale Rimembranze. L'allarme è scattato intorno alle ore 12.20, quando alcuni passanti e residenti hanno notato le prime fiamme e una colonna di fumo divenuta presto visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba e dal Distaccamento Volontari di Dogliani, che si sono adoperate per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano motore di un'autovettura alimentata a gasolio. Il fuoco ha rapidamente avvolto il veicolo per poi estendersi al secondo mezzo parcheggiato a fianco, causando danni ingentissimi a entrambe le automobili prima che i soccorritori completassero le operazioni di spegnimento

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