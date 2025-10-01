Visite gratuite per l'ottobre rosa, Puppo: "Assalto alle prenotazioni, ma ci sono ancora posti"

Dopo le numerose polemiche sull'impossibilità a prenotare le visite gratuite presso il Centro Salute Donna dell'Ospedale di Cuneo, abbiamo chiesto una spiegazione ai vertici dell'azienda ospedaliera e al primario dottor Andrea Puppo.

E' proprio il direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia a parlare per primo, evidenziando come le visite messe a disposizione per l'ottobre rosa, suddivise in ginecologiche, senologiche, dermochirurgiche, dietetiche e di nutrizione clinica, nonché ostetriche per la rieducazione del pavimento pelvico, siano in totale 180, spalmate in tutto il mese.

Nei primi due giorni ne sono state prenotate 95, per cui quasi la metà dei posti è ancora disponibile Non prenotata probabilmente per la difficoltà (per molte donne impossibilità) a prendere la linea.

Una sola linea e una sola segretaria a rispondere al numero 0171642360, che qualcuna ha provato a contattare quasi 200 volte in due ore, senza successo.

"C'è stato un assalto", ammette. E in pochissime fortunate sono riuscite e prendere la linea.

Si potrà riprovare ancora fino a venerdì e, aggiunge il dottor Puppo, "anche per tutta la prossima settimana. Vista la difficoltà a prendere la linea e visto che la metà delle visite è ancora prenotabile, estenderemo l'orario di prenotazione, che sarà dalle 14 alle 18 (era dalle 16 alle 18 ndr). Se non riempiremo l'agenda entro venerdì, si potrà telefonare anche la settimana prossima, fino ad esaurimento posti".

Nessuna corsia preferenziale o modalità diversa di prenotazione.

Si può solo telefonare e, ricorda il ginecologo,"queste 180 visite sono un di più rispetto al normale orario lavorativo. Sono gratuite e su base volontaria da parte del personale. Nessun altro ospedale del Piemonte fa altrettanto. Sappiamo che non possiamo rispondere a tutte le esigenze in un solo mese, ma garantiamo sempre, tutto l'anno, l'accesso libero per le visite senologiche il martedì e il giovedì. E se una donna ha un sanguinamento anomalo e improvviso, può sempre venire da noi senza passare dal Pronto Soccorso".

Ricordiamo infatti che si può accedere direttamente, senza prenotazione, all’ambulatorio per controlli senologici il martedi dalle 9 alle 13 e il giovedi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.

Non solo visite gratuite in questo ottobre rosa, ma anche locali più accoglienti. Il prossimo 7 ottobre verranno inaugurati ufficialmente i lavori di umanizzazione del Centro Salute Donna. L’intervento, del valore di circa 50.000 euro, è stato interamente sostenuto dalla Fondazione Ospedale Cuneo.