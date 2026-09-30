Primo soccorso a scuola: a Cuneo si presenta il progetto "Sos – Scuole orientate al soccorso"

Insegnare ai ragazzi che pochi gesti fatti al momento giusto possono salvare una vita. Con questo obiettivo nasce "Sos – Scuole orientate al soccorso", il progetto della Fondazione Genta Giandomenico Ets realizzato in collaborazione con la Fondazione Ospedale Cuneo Ets e con il coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.
La presentazione ufficiale si terrà lunedì 5 ottobre alle 17.30 al C-Lab della Fondazione Ospedale Cuneo, in via Busca 3 a Cuneo.
Il progetto vuole diffondere la cultura del primo soccorso tra i giovani, con un percorso di sensibilizzazione e formazione per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo. Parteciperanno professionisti sanitari, volontari e istituzioni del territorio, che insieme porteranno nelle aule competenze semplici ma decisive nelle situazioni di emergenza.
Oltre all'aspetto pratico, gli organizzatori vogliono anche far crescere il senso di responsabilità civica delle nuove generazioni. Imparare a riconoscere un'emergenza, a chiedere aiuto nel modo giusto e a intervenire nei primi, preziosi minuti significa diventare cittadini più consapevoli e pronti ad aiutare gli altri.
Durante l'incontro di lunedì verranno illustrati nel dettaglio i contenuti e l'organizzazione del percorso.