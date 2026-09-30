Savigliano e Racconigi, le prime dell'"Arimondi-Eula" in gita al mare per iniziare l'anno insieme

Sole, divertimento e tanta voglia di stare insieme: è iniziata così la nuova avventura degli studenti delle classi prime LICEO, ITIS, CAT E AFM dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Savigliano e di Racconigi, protagonisti della tradizionale gita di accoglienza al mare nelle giornate di lunedì 22 settembre, giovedì 24 settembre e lunedì 28 settembre u.s.

Le giovani matricole, accompagnate dai docenti, hanno partecipato a una passeggiata naturalistica e poi giochi e diverse attività in spiaggia.

È stata una bella e apprezzata occasione per condividere momenti di allegria al di fuori dell’aula, ma soprattutto per ambientarsi e conoscere meglio compagni e insegnanti in un’atmosfera più informale e serena. L’iniziativa ha dunque risposto pienamente agli obiettivi che l’Istituto si era proposto. Sentirsi integrati e sviluppare un senso di appartenenza alla medesima comunità scolastica rappresentano infatti una condizione indispensabile per affrontare l’impegnativo percorso di apprendimento che attende i giovani studenti.

Un ringraziamento particolare va ai professori di scienze motorie, Maurizio De Lio, Alessandro Farotto, Gigliola Giovanettoni, Cristina Montù e Alessandra Sidoli, per il prezioso lavoro organizzativo, e a tutti i docenti accompagnatori che hanno contribuito alla riuscita della giornata.