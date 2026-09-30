TRAIL LUNGO / Assegnati a Santo Stefano Belbo i titoli regionali

Assegnati nel fine settimana a Santo Stefano Belbo i titoli regionali di trail lungo, in occasione della 15ª edizione dell’Ultra Trail del Moscato d’Asti.

Sui circa 54km di tracciato, a laurearsi campionessa regionale è Erica Dematteis (Pod. Valle Varaita) che si toglie anche la soddisfazione di essere la prima atleta, tra uomini e donne, a tagliare il traguardo della manifestazione; la cuneese conquista anche il titolo della categoria Master A. Sul podio con lei Luisa Dematteis (Pod. Valle Varaita) e Ilaria Lo Prete (CB Sport-Pod. Caramagna), campionessa regionale Master B.

Al maschile, successo per Lorenzo Brondino (Pod. Valle Infernotto) che precede il compagno di club Francesco Besso Pianetto, terzo posto, nella classifica piemontese, Enrico Cattaneo (Atl. Fossano ’75), campione regionale Master A.

Per quanto riguarda i titoli regionali master delle altre categorie, vanno a Julio Eduardo Barbieri (Amici del Mombarone/Master B), Alessandro Solito (CS Reale Group/Master D), Aldo Pietro Stefano Sardi (Acquirunners/Master C) e, al femminile, Marina Plavan (ASD Baudenasca/Master D).

Nelle altre distanze, sui 10km successo di Matteo Raimondi (ASD Circuito Running) ed Eufemia Magro (ASD Dragonero), mentre sui 21km la vittoria è andata a Piergiacomo Gerbaudo (Sportification) e a Liviana Mandrile (Pod. Valle Varaita).