Alba, è Capodanno del Tartufo: quasi 200 cani in sfilata aprono la stagione della "cerca" [FOTO E VIDEO]

Si è celebrato ieri sera (mercoledì 30 settembre) in piazza Risorgimento, davanti al Comune di Alba, il "Capodanno del Tartufo 2026" che ha dato il via ufficiale alla stagione della 'cerca' del prezioso fungo ipogeo.

La serata è cominciata al Teatro Sociale "G. Busca", con un evento organizzato in collaborazione con "Profondo Umano" a cui hanno partecipato fra gli altri la poetessa e artista Tiziana Cera Rosco, in dialogo con Francesco Occhetto, e La Pina, speaker di Radio Deejay, che ha presentato coloro che animeranno la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba 2026.

Nel frattempo da piazza Michele Ferrero è partita la sfilata dei 'Trifolau' e dei loro 'Tabui', (quasi 200 i cani presenti) rappresentanti delle associazioni dei tartufai piemontesi, che ha raggiunto piazza 'del Duomo' dove c'è stato il brindisi con le autorità e la consegna di un premio al presidente dell'associazione tartufai di Alba Giuseppe Marengo.

Come hanno confermato quasi tutti i 'Trifolau' (vedi videointerviste) la stagione della 'cerca' non nasce sotto i migliori auspici, dopo un'estate siccitosa e molto calda. Tuttavia come ha ricordato Tino Marolo, presidente dell'associazione tartufai delle Rocche del Roero "anche nel 2003, pur in seguito ad un periodo estivo caldissimo e senza precipitazioni, la stagione fu eccezionale per quantità e qualità, per cui non disperiamo e rimaniamo ottimisti".

Ricordiamo che domenica 4 ottobre si entrerà nel vivo della Fiera del Tartufo Bianco d'Alba 2026 con la disputa del Palio degli Asini e la Sfilata storica.