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Attualità | 01 ottobre 2026, 10:03

Bra, le associazioni possono chiedere i contributi di fine anno entro il 30 novembre

Possono partecipare le realtà culturali, sportive e di volontariato con sede o attività in città

Bra, le associazioni possono chiedere i contributi di fine anno entro il 30 novembre

Le associazioni culturali, sportive, di volontariato e le altre associazioni con sede o attività a Bra possono chiedere al Comune un contributo di fine anno. La domanda va presentata entro le 12 di lunedì 30 novembre 2026, come previsto dall'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi e patrocini.

Il modulo di richiesta si scarica dal sito del Comune di Bra, alla pagina www.comune.bra.cn.it/it/page/richiesta-di-contributi. Si può inviare alla PEC comunebra@postecert.it, che accetta anche messaggi da posta elettronica ordinaria, oppure consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, in via Barbacana 6.

La rendicontazione va presentata con le stesse modalità entro mercoledì 30 giugno 2027. Anche il relativo modulo si scarica dalla stessa pagina del sito comunale.

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