Centri d’incontro di Cherasco e Roreto tra gite, viaggi e momenti di socialità

I centri d’incontro di Cherasco capoluogo e di Roreto si confermano luoghi vivaci e dinamici, capaci di promuovere durante tutto l’anno occasioni di incontro, condivisione e partecipazione. Nelle scorse settimane, le due realtà hanno vissuto esperienze diverse, accomunate dalla voglia di stare insieme e di scoprire nuovi luoghi.

Il 12 settembre, i partecipanti del centro d’incontro di Cherasco capoluogo hanno trascorso una giornata ad Albenga. La gita ha permesso di passeggiare alla scoperta del centro storico della città ligure e di condividere un pranzo a base di pesce, in un momento conviviale all’insegna della buona compagnia.

Il centro d’incontro di Roreto ha invece dedicato una settimana alla scoperta della Sardegna, dal 17 al 23 settembre. Un viaggio che ha portato i partecipanti a conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola: dalla Costa Smeralda, con Porto Cervo e Baja Sardinia, all’isola della Maddalena e Caprera, passando per Castelsardo e il golfo dell’Asinara. Il tour è proseguito ad Alghero, lungo la Riviera del Corallo, con la visita alle spettacolari Grotte di Nettuno. Il gruppo ha poi raggiunto la Barbagia, dove ha potuto visitare la reggia nuragica di Santu Antine, a Torralba, importante testimonianza della civiltà nuragica, e i caratteristici murales di Orgosolo.

Un programma ricco, dunque, che testimonia la vivacità delle attività proposte dai centri d’incontro e la loro capacità di creare occasioni di socialità, conoscenza e condivisione.

"I centri d’incontro di Cherasco e Roreto sono una realtà molto importante per la nostra comunità – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Agnese Dogliani – perché rappresentano veri e propri punti di aggregazione, dove le persone possono ritrovarsi, condividere tempo e interessi e partecipare a numerose iniziative. Le attività organizzate dai due centri, dalle gite alle uscite culturali e turistiche, fino agli incontri e ai momenti conviviali, dimostrano quanto siano presenti e attivi sul territorio. È bello vedere tanta partecipazione e tanta voglia di stare insieme: sono proprio queste occasioni a rafforzare i legami all’interno della nostra comunità. Le esperienze vissute ad Albenga e in Sardegna sono solo alcune delle numerose iniziative che animano i due Centri d’incontro, realtà che continuano a offrire occasioni per coltivare relazioni, interessi e nuove esperienze, contribuendo a rendere ancora più viva la comunità cheraschese".