Azione interroga Piantedosi sul numero di poliziotti, Giacomo Prandi: "Vogliamo sapere quanti agenti nella Granda"

Azione ha chiesto al ministro Piantedosi quanti agenti di Polizia sono presenti, provincia per provincia, in Italia, ma non ha ricevuto risposta. Il vice capogruppo alla Camera Fabrizio Benzoni ha presentato un'interrogazione parlamentare, ma ha lamentato che sono stati presentati solo dati aggregati. Secondo Benzoni "il Governo usa toni trionfalistici rivendicando nuove assunzioni sui territori, ma viene smentito dai suoi stessi dati: nel 2022 gli agenti di Polizia in servizio erano 97.797, nel 2023 erano 99.137, nel 2024 sono tornati a scendere a 97.931 fino al dato del 2025 di di 96.186 unità. Ho presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere il dato delle presenze disaggregato provincia per provincia ma è stato negato".

Sul tema interviene anche il segretario provinciale di Azione Cuneo, Giacomo Prandi: "A Cuneo, cosi come ad Alba ed in altri centri della Granda il centrodestra attacca costantemente le amministrazioni comunali sulla sicurezza, ma le Forze dell'ordine sono una responsabilità dello Stato e, dunque, del Governo che lo rappresenta. Se il Governo rivendica di aver rafforzato gli organici, deve essere in grado di dirci dove, se questo è avvenuto anche in provincia di Cuneo e in quale misura. Vogliamo sapere cosa significa concretamente per la Granda: quanti agenti abbiamo perso o guadagnato e qual è il saldo dall'inizio della legislatura".