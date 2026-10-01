Valdieri, chiusa la falesia di Andonno: lavori di messa in sicurezza da 50mila euro

Il Comune di Valdieri informa la cittadinanza, gli appassionati di arrampicata sportiva e i frequentatori della zona che, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/10/2026, è stato disposto il divieto assoluto di accesso e di pratica dell'arrampicata sportiva presso la palestra di roccia in Frazione Andonno a partire da oggi, 1° ottobre 2026, e fino al termine dei lavori.

A seguito del riscontro di potenziali condizioni di pericolo, si è resa necessaria ed urgente un'opera di manutenzione straordinaria volta a garantire la sicurezza del fronte roccioso, la stabilità delle vie di arrampicata (monotiri) e la verifica dei relativi sistemi di ancoraggio.

Per tutelare la pubblica incolumità e prevenire rischi legati anche alla possibile caduta di pietre durante le operazioni di cantiere, l'accesso all'area e ai sentieri sottostanti è interdetto a tutti i non addetti ai lavori.

In merito all'intervento, il Vicesindaco Sharon Giraudo ha sottolineato l'importanza strategica ed emotiva dell'area per tutto il territorio: "La falesia di Andonno rappresenta un patrimonio inestimabile per la nostra comunità e una vera e propria eccellenza nel panorama dell'arrampicata sportiva, storicamente riconosciuta a livello internazionale. Questo intervento di manutenzione e messa in sicurezza vedrà l'investimento di € 50.000 di fondi FOSMIT dell'Unione Montana Alpi del Mare. La chiusura temporanea è un atto di responsabilità doveroso per consentire i lavori in totale sicurezza, con l'obiettivo di restituire al più presto agli appassionati e alla comunità un sito sicuro, valorizzato e pronto ad accogliere nuovamente gli arrampicatori."

L'interdizione riguarda tutti i settori afferenti alla palestra di roccia di Frazione Andonno (situata su terreno di proprietà comunale, Foglio 5, Mappale 282), specificamente denominati:

- Sector "Sinistro"

- Sector "Anfiteatro"

- Sector "Centrale"

- Sector "Destro"

- Sector "Parete del Forte"

- Sector "Omaggio"

È vietato oltrepassare le recinzioni e la segnaletica di divieto apposte in loco. L'accesso è consentito unicamente al personale autorizzato per motivi di servizio o di emergenza.

Il divieto rimarrà in vigore fino al completo termine dei lavori di manutenzione, messa in sicurezza e al successivo rilascio delle attestazioni di idoneità e conformità della struttura.