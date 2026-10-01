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Attualità | 01 ottobre 2026, 16:39

Non si ferma la stagione sulle Alpi Marittime: i rifugi aperti a ottobre

I rifugi Valasco, Remondino, don Barbera e Garelli saranno aperti previa condizioni meteo favorevole. Contattare sempre le strutture

Rifugio Garelli, foto di P. Bolla

Rifugio Garelli, foto di P. Bolla

Alcuni rifugi nel territorio protetto delle Alpi Marittime hanno scelto di prolungare la stagione e accogliere escursionisti e camminatori anche nel mese di ottobre, condizioni meteo permettendo.

Attenzione: le aperture in quota sono strettamente subordinate alle condizioni meteo ed è sempre necessaria la prenotazione per il pernottamento e consigliata una verifica telefonica per il consumo di pasti.

Rifugio Valasco
Nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, il Rifugio Valasco sarà aperto ancora il weekend del 3-4 ottobre.

Rifugio Remondino
In alta Valle Gesso, il Rifugio Remondino rimane aperto fino a domenica 4 ottobre. La struttura sarà aperta anche nel weekend successivo (10-11 ottobre).

Rifugio Don Barbera
Nel cuore del Parco del Marguareis e incastonato tra Piemonte, Liguria e Francia, il Rifugio Don Barbera sarà aperto tutti i giorni fino a domenica 18 ottobre.

Rifugio Garelli
Sempre nel Parco del Marguareis, il Rifugio Garelli rimane aperto in maniera continuativa fino a domenica 4 ottobre. Il weekend successivo (10-11 ottobre) il rifugio sarà aperto su prenotazione.

redazione

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