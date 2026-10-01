Non si ferma la stagione sulle Alpi Marittime: i rifugi aperti a ottobre

Alcuni rifugi nel territorio protetto delle Alpi Marittime hanno scelto di prolungare la stagione e accogliere escursionisti e camminatori anche nel mese di ottobre, condizioni meteo permettendo.

Attenzione: le aperture in quota sono strettamente subordinate alle condizioni meteo ed è sempre necessaria la prenotazione per il pernottamento e consigliata una verifica telefonica per il consumo di pasti.

Rifugio Valasco

Nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, il Rifugio Valasco sarà aperto ancora il weekend del 3-4 ottobre.

Rifugio Remondino

In alta Valle Gesso, il Rifugio Remondino rimane aperto fino a domenica 4 ottobre. La struttura sarà aperta anche nel weekend successivo (10-11 ottobre).

Rifugio Don Barbera

Nel cuore del Parco del Marguareis e incastonato tra Piemonte, Liguria e Francia, il Rifugio Don Barbera sarà aperto tutti i giorni fino a domenica 18 ottobre.

Rifugio Garelli

Sempre nel Parco del Marguareis, il Rifugio Garelli rimane aperto in maniera continuativa fino a domenica 4 ottobre. Il weekend successivo (10-11 ottobre) il rifugio sarà aperto su prenotazione.