Borgo San Dalmazzo, Concita De Gregorio e Laura Dalla Ragione raccontano le "Relazioni che curano"

Dopo gli appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute che hanno caratterizzato il 2026, L’Albero dell’Amicizia, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, propone un nuovo incontro che intreccia esperienza personale, medicina, psicologia e dimensione relazionale.

Sabato 17 ottobre alle 17.30, all’Auditorium di Borgo San Dalmazzo, in via Vittorio Veneto 19, sarà protagonista Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, in dialogo con Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, da anni impegnata nella cura e nella ricerca sui disturbi del comportamento alimentare. A moderare l’incontro sarà Monica Fissore.

Il titolo dell’appuntamento, “Relazioni che curano”, nasce dalle pagine dell’ultimo libro di Concita De Gregorio, La cura, pubblicato da Einaudi nel maggio 2026. Un libro che parte da un’esperienza personale di malattia, ma che non si limita al racconto della malattia stessa: al centro ci sono le persone incontrate, le relazioni, la presenza degli altri e quel particolare modo di prendersi cura che può diventare parte essenziale del percorso attraverso la fragilità.

Nel libro, infatti, la cura assume un significato che va oltre quello strettamente sanitario. Medici, infermieri, familiari, amici e persone incontrate lungo il percorso diventano parte di una storia corale nella quale l’ascolto e la relazione acquistano un valore fondamentale. È una riflessione che De Gregorio ha approfondito anche in diverse occasioni pubbliche: la cura non riguarda soltanto terapie e farmaci, ma anche la rete di relazioni nella quale ogni persona è inserita. E proprio nelle relazioni può nascere una forma di cura reciproca: prendersi cura degli altri può diventare anche un modo per prendersi cura di se stessi, riconoscendosi parte di una comunità e non soltanto destinatari di cure.

Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, è firma storica di La Repubblica. Ha diretto L’Unità dal 2008 al 2011 e ha ideato e condotto diversi programmi radiofonici e televisivi, tra cui Cactus, FuoriRoma e Pane quotidiano. È autrice di numerosi libri, tra cui Così è la vita, Un’ultima cosa, Di madre in figlia e, appunto, La cura.

Accanto a lei ci sarà Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, che da anni lavora nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare. Ha fondato e dirige la Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL Umbria 1 ed è stata impegnata anche in attività di formazione e in progetti istituzionali dedicati ai DCA.

Per L’Albero dell’Amicizia non si tratta di un incontro completamente nuovo con la dottoressa Dalla Ragione. A maggio era stata infatti ospite dell’associazione nell’evento “Attacco al corpo”, dedicato alle ferite e ai mutamenti dell’adolescenza e ai disturbi del comportamento alimentare. Un ritorno che permette di proseguire un percorso già avviato, questa volta mettendo in dialogo la prospettiva clinica con quella narrativa e personale di Concita De Gregorio.

Ad arricchire il pomeriggio ci sarà inoltre la partecipazione di alcune ospiti della Residenza riabilitativa per disturbi alimentari “Romeo & Giulietta”, realtà presente da quasi un anno proprio sul territorio di Borgo San Dalmazzo, all’interno dell’ex Clinica di Montserrat.

L’incontro vuole aprire una riflessione ampia: che cosa significa davvero curare? Quanto contano le relazioni nel percorso di una persona fragile? E quale ruolo possono avere ascolto, presenza e fiducia accanto agli strumenti propri della medicina e della psicoterapia?

Domande che riguardano non soltanto chi vive direttamente una malattia o una condizione di fragilità, ma tutta la comunità, perché la cura passa anche dalla capacità di riconoscere l’altro, ascoltarlo e non lasciarlo solo.

L’appuntamento è gratuito, si raccomanda la prenotazione all’evento tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-relazioni-che-curano-2002427566756





