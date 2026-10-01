Due interventi nella notte per i vigili del fuoco: fuga di gas ad Alba e incidente a Carrù

Due interventi hanno impegnato i vigili del fuoco provinciali nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre. Fortunatamente, entrambi gli episodi si sono conclusi senza conseguenze gravi.

Il primo allarme è scattato alle 3.43 ad Alba, in corso Piave, dove è stata segnalata una piccola fuga di gas. La squadra dei vigili del fuoco di Alba è intervenuta tempestivamente, riuscendo a far rientrare l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area.

Poche ore più tardi, alle 6.42, i vigili del fuoco sono intervenuti a Carrù, lungo via Farigliano, nei pressi della Mellea. Sul posto la squadra giunta da Mondovì sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale. Un’automobile, per cause ancora da accertare, è uscita autonomamente dalla carreggiata.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, gli occupanti del veicolo erano già usciti dall’auto e, secondo le prime informazioni, avrebbero riportato soltanto ferite di lieve entità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli operatori del 118 con un’ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte.