Sabato a Roata Canale l'ultimo saluto a Luca Marenchino

Saranno celebrati sabato 3 ottobre alle 10, nella chiesa parrocchiale di Roata Canale, le esequie di Luca Marenchino, tragicamente scomparso all'età di 54 anni.

Nella stessa parrocchia, stasera 1 ottobre alle 19, è prevista la recita del Santo Rosario.

Lavorava all'AGC, la vetreria alle porte di Cuneo.

Lascia la mamma Vilma, il papà Bruno, la figlia Sveva con Greca Patrizia, la cognata Cinzia con le nipoti Alessia e Giulia, i cari Lucia, Vincenzo, Antonio e Jintana, gli zii, le zie, i cugini e i parenti tutti.